富途8年成港最多客戶券商　鄔必偉：不是富途令人無飯開

▲ 富途金融及企業服務總裁鄔必偉稱，不是富途令同業無飯吃。

富途控股（美：FUTU）2012年成立，不時以「一世免佣」宣傳，富途金融及企業服務總裁鄔必偉接受本報專訪時稱，富途成軍8年，去年底開戶帳戶逾70萬，以帳戶數目計，已是香港最大券商，甚至較其後3家總合起來更多。對於不時有同業批評富途以低佣、免佣爭食，他反指：「不是富途令人無飯吃，任何一家公司不能吃到所有生意。」

鄔必偉認為，富途用戶高速增長不是憑低佣招徠，而是公司注意落盤穩定、快速客戶體驗，比喻：「如果我辦飯館，面對疫情無生意，我對自家產品有信心，一定會免費派飯。算好成本，可以承受500份就派500份，客人認為好吃的，疫情過後也能接受。

免費不是目標，而是手段。

鄔必偉又指，疫情令更多人留在家中工作和投資，連同香港、美國股市齊波動，富途成交增長跑贏港股大市，再斥數百萬投資節流率（Throttle），提升處理交易能力。

富途去年增加現金寶、新股暗盤交易業務，鄔必偉稱，今年會覆蓋港股、美股等期貨衍生產品，服務更多客戶。

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富途：如辦飯館一定派飯 免費僅手段

定位券商業務科技公司 續中低收費

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