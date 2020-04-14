【創業兵團】藥粧連鎖店拓綫上業務　網上直播推動銷售

▲ 「Wecare唯家」創辦人及行政總裁魏戎鈞（右）與營運總監催佑興（Jason），於本地創辦藥粧連鎖店，並以標準及規模化的形式經營，兩年已開設6間實體店，最近積極擴展綫上業務，網購生意更節節上升，成功在逆市突圍。（湯炳強攝）

本地藥房開到成行成市，80後魏戎鈞（Eddie）看準健康護理產業商機，於本地創辦藥粧連鎖店，並以標準及規模化的形式經營，兩年已開設6間實體店，最近積極擴展綫上業務，網購生意更節節上升，成功在逆市突圍。

「Wecare唯家」創辦人及行政總裁魏戎鈞（Eddie），在藥房工作了10多年，深切體會到傳統藥房存在不少弊病，遂自行創辦藥粧店品牌。機緣巧合下，他於生意分享會上認識了催佑興（Jason），二人經營理念相近。Eddie表示，希望成立一間有社會責任，為本地人服務的企業。他表示，首間店舖選址在將軍澳厚德商場，其餘分店大多設立在屋邨商場內，專門做街坊生意。

▲ 品牌現時在全港開設6間分店，大部分設於屋邨商場內。（湯炳強攝）

因應地區 調整經營策略

為迎合不同顧客需求，Wecare唯家提供多元化個人護理、保健、美容護膚及母嬰護理等產品，目前產品種類超過6,000種。Wecare唯家營運總監催佑興（Jason）表示，店舖會因應每區顧客的需求，調整銷售策略。「將軍澳區有較多年輕中產人士，會主力推廣個人護理、美容護膚產品；針對中老年人較多的地區，就會擺放更多健康補充品。」此外，店舖會收集數據作分析，包括顧客購買時間、商品種類、購物金額等，因應需求作不同商業決策。

▲ Wecare唯家提供的產品種類超過6,000種，包括來自各地的健康品牌及代理產品。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情持續肆虐，Eddie認為，透過這次疫情，不少本地客對醫療衞生用品的標準有更高要求。「以前很多人不知道口罩分等級，現時大家對於衞生用品的認知提高，更注重個人健康。」

Eddie坦言，公司仍屬於起步階段，幸好團隊成員擁有共同目標，願意一同努力向前。現時，二人每星期固定在社交平台Facebook（fb）舉行直播，在網上作宣傳推廣。Eddie分享，每次籌備直播大家都會事前開會討論題材、主題內容，在直播中與觀眾分享產品知識，教導他們分辨產品。Jason透露，綫上直播獲得不俗反應，最高峰更吸引1,500名人數觀看，顧客反應熱烈，一場直播已經錄得高達6位數字的銷售額。

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推網上平台 直播與客交流

疫情持續至今，本地不少零售業生意受重挫，企業紛紛轉型綫上經營尋求出路。Jason表示，為應對疫情，品牌於上個月推出網上平台，提供更多購買途徑。Eddie透露，現時主要盈利仍來自實體店舖，每個月生意額平均達7位數字，未來希望首先在本地建立口碑，再逐步在各個地區增設分店。

▲ Eddie（左）及Jason二人每星期固定在社交平台fb上進行直播，作宣傳推廣。（湯炳強攝）

面對疫情，Jason認為，香港人經歷過高低起跌，只要抱着積極樂觀態度，着重眼前擁有的東西，相信定能安然度過。Eddie表示：「身邊不少生意朋友仍在逆境中掙扎求存，逆境可以促使人快速成長，希望更多香港人靠自身的勤奮及努力，度過難關。」疫情期間，二人積極在各地為顧客蒐集防疫物資，又於全綫分店限量派發口罩給市民。為回饋街坊，品牌曾經與慈善團體合作，免費為老人家派發廁紙，提供生活支援。

記者：李寶如

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