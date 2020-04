【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應

近日香港電視(01137)旗下HKTVmall公開發售自家製口罩,名額共3,000個,但較早前HKTVmall早已在復活節期間推出「假期無休店」,顧客在指定商店購物滿指定金額,即可獲得 HKTVmall 自家製口罩,有網民近日收到HKTVmall的口罩,在Fackbook一個公開群組拍片表示口罩「5個入面有2個都無鐵線」,又指自己對該批口罩期待已久,「難免都會有失望」。

事件引來大批網民關注,有人在留言區標籤王維基的公開及私人Facebook帳號,試圖「召喚」王維基解畫,沒想到王維基真的以私人Facebook帳號在群組回應,「請給我單號,我們會跟進。(May I have your order number?? We will follow up)」積極態度令網民紛紛讚好,直指由「 老闆親自出馬」好有熱誠,事主感到又驚又喜並提供了單號。

▲ 王維基親自在群組中回覆客人。(Facebook截圖)

口罩抽籤方面,HKTVmall目前已收到超過120萬個電話號碼登記,當中僅有3,000名額可獲抽中購買,意味即時現時截數,僅400人中才有1人獲中籤,故有網民揶揄「抽口罩難過抽居屋」,港視已表示會加快盡速生產。