【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應

近日香港電視（01137）旗下HKTVmall公開發售自家製口罩，名額共3,000個，但較早前HKTVmall早已在復活節期間推出「假期無休店」，顧客在指定商店購物滿指定金額，即可獲得 HKTVmall 自家製口罩，有網民近日收到HKTVmall的口罩，在Fackbook一個公開群組拍片表示口罩「5個入面有2個都無鐵線」，又指自己對該批口罩期待已久，「難免都會有失望」。

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事件引來大批網民關注，有人在留言區標籤王維基的公開及私人Facebook帳號，試圖「召喚」王維基解畫，沒想到王維基真的以私人Facebook帳號在群組回應，「請給我單號，我們會跟進。（May I have your order number?? We will follow up）」積極態度令網民紛紛讚好，直指由「 老闆親自出馬」好有熱誠，事主感到又驚又喜並提供了單號。

▲ 王維基親自在群組中回覆客人。(Facebook截圖)

口罩抽籤方面，HKTVmall目前已收到超過120萬個電話號碼登記，當中僅有3,000名額可獲抽中購買，意味即時現時截數，僅400人中才有1人獲中籤，故有網民揶揄「抽口罩難過抽居屋」，港視已表示會加快盡速生產。