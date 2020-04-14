【齊心抗疫】AT&T支持全美醫護　提供3個月免費FirstNet服務

▲ AT&T宣布，向全美站在疫情前線的醫生及護士，提供3個月免費的FirstNet網絡。

新冠肺炎全球肆虐，最辛苦的莫過於一眾前線醫護。為幫他們打氣，美國有電訊商提供3個月免費的FirstNet無線網絡服務。

AT&T宣布，向全美站在疫情前線的醫生及護士，提供3個月免費的FirstNet網絡，並額外獲得200美元（約1550港元）的上網激活費用。而原本已在計劃中的用家，將自動獲得為期3個月的使用額度，適用於智能手機或平板電腦。

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FirstNet的一個關鍵功能是，由於其建基於AT&T網絡的獨立硬件，故用家可擁有屬於自己的全國寬頻網絡，而且使用數據流量時，AT&T將優先考慮任何FirstNet設備。換言之，當緊急事故發生時，第一線人員可利用此基礎設施，即時進行通訊聯繫。

美國自911事件後，政府提議整合全美單一公共安全網絡，供跨部門的第一線救災人員使用。中標者須與美國政府簽訂網絡分享協議（Network Sharing Agreement，NSA），在必要時供緊急服務優先使用，惟相關頻譜經歷兩次拍賣，均低於底價流標。2012年，商務部遂成立獨立機構First Responder Network Authority（FirstNet），計劃整合所有與公共安全相關的通訊網絡。

2017年3月，FirstNet宣布與AT&T達成長達25年的合作協議，由AT&T協助該機構建設緊急服務人員專用的全國性LTE無線寬頻網絡，只開放予指定人士使用，包括消防員、警察、軍人等。根據AT&T數據顯示，FirstNet的網速比商業網絡快25%；目前亦打算全國建立基於5G，完整、可靠和高效的應急通信網。

責任編輯：姚慧儀

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