  • 23°C
香港時間 : 2020414日 (二) 14:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【齊心抗疫】AT&T支持全美醫護　提供3個月免費FirstNet服務

科技 13:04 2020/04/14

分享：

AT&T宣布，向全美站在疫情前線的醫生及護士，提供3個月免費的FirstNet網絡。

新冠肺炎全球肆虐，最辛苦的莫過於一眾前線醫護。為幫他們打氣，美國有電訊商提供3個月免費的FirstNet無線網絡服務。

AT&T宣布，向全美站在疫情前線的醫生及護士，提供3個月免費的FirstNet網絡，並額外獲得200美元（約1550港元）的上網激活費用。而原本已在計劃中的用家，將自動獲得為期3個月的使用額度，適用於智能手機或平板電腦。

【共度時艱】英電訊商固網寬頻任用　推低價手機數據抗疫

【齊心抗疫】AT&T全美任用家庭寬頻流量　不額外收費

FirstNet的一個關鍵功能是，由於其建基於AT&T網絡的獨立硬件，故用家可擁有屬於自己的全國寬頻網絡，而且使用數據流量時，AT&T將優先考慮任何FirstNet設備。換言之，當緊急事故發生時，第一線人員可利用此基礎設施，即時進行通訊聯繫。

美國自911事件後，政府提議整合全美單一公共安全網絡，供跨部門的第一線救災人員使用。中標者須與美國政府簽訂網絡分享協議（Network Sharing Agreement，NSA），在必要時供緊急服務優先使用，惟相關頻譜經歷兩次拍賣，均低於底價流標。2012年，商務部遂成立獨立機構First Responder Network Authority（FirstNet），計劃整合所有與公共安全相關的通訊網絡。

2017年3月，FirstNet宣布與AT&T達成長達25年的合作協議，由AT&T協助該機構建設緊急服務人員專用的全國性LTE無線寬頻網絡，只開放予指定人士使用，包括消防員、警察、軍人等。根據AT&T數據顯示，FirstNet的網速比商業網絡快25%；目前亦打算全國建立基於5G，完整、可靠和高效的應急通信網。

責任編輯：姚慧儀

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【共度時艱】英電訊商固網寬頻任用　推低價手機數據抗疫
2020/03/31
【共度時艱】英電訊商固網寬頻任用　推低價手機數據抗疫
【新冠肺炎】英國利用手機數據　監察疫情期間人流動向
2020/03/25
【新冠肺炎】英國利用手機數據　監察疫情期間人流動向
【新冠肺炎】數據平台增物流業彈性　應對疫情衝擊
2020/03/19
【新冠肺炎】數據平台增物流業彈性　應對疫情衝擊
【齊心抗疫】AT&T全美任用家庭寬頻流量　不額外收費
2020/03/13
【齊心抗疫】AT&T全美任用家庭寬頻流量　不額外收費
寬頻 電訊商 5G 美國 護士 醫生 新冠肺炎 智能手機 新冠肺炎疫情

下一篇文章

Tesla自駕的士技術成熟　上路仍待審批
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清
【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清
荷蘭多個5G發射塔遭縱火破壞　恐阻礙5G發展
荷蘭多個5G發射塔遭縱火破壞　恐阻礙5G發展
Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集
Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集
【新冠肺炎】美國電腦設備商加入生產呼吸機　助全美醫護抗疫
【新冠肺炎】美國電腦設備商加入生產呼吸機　助全美醫護抗疫
美企拒向黑客付款　Tesla機密文件遭洩露
美企拒向黑客付款　Tesla機密文件遭洩露
【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港
【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港