【阿里巴巴股價】野村料阿里上季盈利跌33% 削目標價至240美元

▲ 野村預計阿里巴巴上季盈利將按年跌33%，目標價由256美元降至240美元。

新冠肺炎疫情令消費意欲低迷，野村最新發報告，預期電商巨擘阿里巴巴（09988，美：BABA）上季（財年第四季）收入增長將放緩至15%，錄得1070億元（人民幣，下同），non-GAAP（非通用會計準則）盈利則按年下跌33%至150億元，主要因市場波動令集團承受非營運損失。野村將阿里巴巴美股目標價由256美元削至240美元，相當於港股價格232.5元。

野村預計，阿里巴巴核心中國零售商業業務中，上季消費者管理及佣金收入按年下滑8%，天貓實物商品交易額（GMV）則料按年升5%。野村指，2月中國疫情最嚴重的時，由於物流及供應鏈受阻，電商交易或按年大幅下降，但3月情況已逐步改善，而在疫情爆發之前因農曆新年的推廣，阿里電商銷售料表現強勁，因此對天貓成交額預測較市場樂觀。

野村將阿里巴巴2020財年的收入及盈利分別下調1%及5%，維持「買入」評級。阿里巴巴半日報197元，升2.8%，成交18億元。

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責任編輯：陳健婷