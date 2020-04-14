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【法國疫情】抗疫遠遜德國 馬克龍也霸氣盡失

環球社會熱點 13:30 2020/04/14

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外媒報道，法國國民只能眼紅鄰國德國抗疫成效；連馬克龍講話的語調轉為謙卑，有別於先前如戰時講話的強硬。

新冠肺炎疫情持續，多國實施封關措施，以遏制病毒傳播。鄰國西班牙已準備復工復產之際，法國則選擇效法意大利，宣布延長封關措施至5月11日。法國總統馬克龍在電視講話中，成為國家應付疫情的準備不足；外媒報道，法國總統今次發表電視講話的態度亦變得謙卑，已以往強硬的態度形成鮮明對比。

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法國封城由3月17日開始，原定於周二結束。但有鑑於疫情仍未緩和。總統馬克龍（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）宣布延長封城禁令，學校和商店將在5月11日逐步重新開放。餐廳、酒店、咖啡店和戲院將不得不延長關閉時間；亦將禁止非歐洲的國際入境者入境，直至另行通知。

路透社報道，法國國民一直相信自己繳的重稅會讓自己獲得號稱世界一流的醫療系統，然而在面對新冠肺炎疫情時，死亡人數已是全球第四高，國民只能眼紅鄰國德國的處理；這亦令馬克龍今次發表講話的語調轉為謙卑，有別於先前如戰時講話的強硬，亦承認國家的準備不足。

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馬克龍說：

「我們會過得更好，我們會回到快樂的日子。」

截至當地時間周一，累積確診病例達98,076，死亡病例達14,967，是世界第四高的死亡人數；醫院重症病房接受的患者6,821，比前一天的6,845，稍稍回落。

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