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東風雷諾重組　東風擬收購餘下50%股權

金融經濟 12:44 2020/04/14

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雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給東風。

東風 （00489） 公布，與法國RENAULTS.A.（下稱雷諾）共同出資組建、持股各半的東風雷諾擬進行重組。東風將收購東風雷諾餘下50%股權，料重組不會對集團的業務運營或者財務狀況造成重大影響。

東風表示，鑒於國內汽車市場下滑及東風雷諾的經營狀況。東風及雷諾簽署不具有約束力的備忘錄，達成初步意向，雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給公司，東風雷諾停止雷諾品牌相關業務活動。不過，雷諾計劃通過雷諾經銷商網路以及聯盟的協同持續為30萬客戶提供高品質售後服務。

東風續指，正如在易捷特新能源汽車項目上的成功合作，公司和雷諾決定共同加強與日產的合作。東風與雷諾還將繼續與日產在新一代發動機方面進行合作，繼續給予東風汽車有限公司（公司與日產自動車株式會社的合資公司）柴油發動機許可。未來公司和雷諾還將在智能網聯汽車開展創新合作。

截至去年12月底止，東風雷諾的資產、收入佔集團總資產及收入的比例為1%及0.5%。去年東風雷諾的稅前利潤為負值。

相關文章：【業績】一文看清企業業績　長城汽車去年少賺14%　中國恒大全年少賺54%（不斷更新）

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編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 東風集團股份（00489） 汽車 中國 雷諾

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