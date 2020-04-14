【口罩供應】HKmask可重用口罩連濾芯98元　男女童裝今日接受預訂（附預訂連結）

▲ 化學博士K Kwong研發的「HKmask」可重用口罩套裝，4月14日零時至4月15日零時可預訂，是次發售的男、女及童裝口罩加10張納米濾芯nano filter套裝，均售98元。(HKmask Facebook圖片)

由化學博士K Kwong研發的「HKmask」可重用口罩套裝，現已接受預訂，4月14日零時至4月15日零時可於google form內先登記，後抽籤。是次發售的男、女及童裝口罩加10張納米濾芯nano filter套裝，均售98元。男、女裝各限量1000份，童裝有2000份。（按此登記）

每一個電郵只可登記一次google form，而每款最多只可買一件（即是最多男裝、女裝、童裝各一包）。抽籤結果將於4月18日於sew on studio Facebook刊登成功購買者，並會於4月18日至20日whatsapp通知購買者關於購買網頁及詳細資料，需要使用登記時的個人資料於4月23日前購買。預計會於4月30日至5月20日分批發貨（正確時間容後再更新），發貨後會有電郵確認。

▲ HK MASK紙樣 (HKmask Facebook圖片)

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HKmask又指，由於人手有限，所以今次只收信用咭，亦必需要給信用咭公司手續費7.45元，如需棄單退款，並不會退手續費。運送方面，所有貨品只會安排郵寄（香港郵政平郵），而且系統安排不能夾單。

【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）

口罩規格：

- 口罩由布口罩套和濾芯組成，只須替換濾芯，布口罩經消毒即可循環再用，其濾芯更以N95規格為目標所設計

- Microfiber可82.54%阻隔0.3微米顆粒

- Nanofiber則達86%

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責任編輯：朱悅瀅