  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】HKmask可重用口罩連濾芯98元　男女童裝今日接受預訂（附預訂連結）

商業 12:32 2020/04/14

分享：

化學博士K Kwong研發的「HKmask」可重用口罩套裝，4月14日零時至4月15日零時可預訂，是次發售的男、女及童裝口罩加10張納米濾芯nano filter套裝，均售98元。(HKmask Facebook圖片)

由化學博士K Kwong研發的「HKmask」可重用口罩套裝，現已接受預訂，4月14日零時至4月15日零時可於google form內先登記，後抽籤。是次發售的男、女及童裝口罩加10張納米濾芯nano filter套裝，均售98元。男、女裝各限量1000份，童裝有2000份。（按此登記

每一個電郵只可登記一次google form，而每款最多只可買一件（即是最多男裝、女裝、童裝各一包）。抽籤結果將於4月18日於sew on studio Facebook刊登成功購買者，並會於4月18日至20日whatsapp通知購買者關於購買網頁及詳細資料，需要使用登記時的個人資料於4月23日前購買。預計會於4月30日至5月20日分批發貨（正確時間容後再更新），發貨後會有電郵確認。

HK MASK紙樣 (HKmask Facebook圖片)

【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%

HKmask又指，由於人手有限，所以今次只收信用咭，亦必需要給信用咭公司手續費7.45元，如需棄單退款，並不會退手續費。運送方面，所有貨品只會安排郵寄（香港郵政平郵），而且系統安排不能夾單。

【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）

口罩規格：
- 口罩由布口罩套和濾芯組成，只須替換濾芯，布口罩經消毒即可循環再用，其濾芯更以N95規格為目標所設計
- Microfiber可82.54%阻隔0.3微米顆粒
- Nanofiber則達86%

【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%
2020/04/13
【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%
【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）
2020/04/13
【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
2020/04/13
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】藥房口罩價格跌4成　港九藥房總商會：尚有回落空間
2020/04/13
【口罩供應】藥房口罩價格跌4成　港九藥房總商會：尚有回落空間
疫情 口罩 新冠肺炎

下一篇文章

【疫市營商】獲業主以1元出租鋪位　「香港抗疫站」1元賣抗疫物資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%
【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】「愛的家」BFE、PFE >99%口罩108元30個　 今日下午3時預訂 (附預訂連結)
【口罩供應】「愛的家」BFE、PFE >99%口罩108元30個　 今日下午3時預訂 (附預訂連結)
【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液
【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造
【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造