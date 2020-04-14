▲ 【美國疫情】何時復工復產？特朗普：由我話事 非州長

美國疫情持續，美國多地因應新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）實施居家令、停工及停課等。對於有指是各州長決定何時復工復產，美國總統特朗普（Donald Trump）強調，這是由總統決定。特朗普的說法被法律專家質疑是凌駕美國憲法。

英國廣播公司（BBC）報道指，美國東岸及西岸9個州份打算撤銷居家令。

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美國憲法指，各州份需維護公共秩序和安全。有法律專家指，這意味著州長有責任決定何時解除與新冠肺炎有關的限制。

不過，特朗普周一白宮例行通報會上表示，華府正在敲定一項重新開啟美國經濟的計劃。

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當被記者問及，他是否有權干預由各州份各自頒布的居家令時，特朗普表示：

「當有人擔任美國總統時，他獲得授權就是全部。是全部，各州長也知道。」

（When somebody is the president of the United States, the authority is total. It's total. The governors know that.）

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特朗普又補充指：

「話雖如此，我們會與各州保持合作。」

（That being said, we're going to work with the states.）

特朗普又稱，多項美國法律賦予他這種權力，但他沒有具體說明是哪些。

然而，BBC引述法律專家表示，美國總統無權撤銷在州或地方層面實施的公共衛生措施。

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