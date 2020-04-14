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【美國疫情】何時復工復產？特朗普：由我話事 非州長

環球社會熱點 12:26 2020/04/14

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【美國疫情】何時復工復產？特朗普：由我話事 非州長

美國疫情持續，美國多地因應新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）實施居家令、停工及停課等。對於有指是各州長決定何時復工復產，美國總統特朗普（Donald Trump）強調，這是由總統決定。特朗普的說法被法律專家質疑是凌駕美國憲法。

英國廣播公司（BBC）報道指，美國東岸及西岸9個州份打算撤銷居家令。

豬肉短缺 美國豬肉商捐1000萬磅援基層

美國多州自訂復工復市計劃 與特朗普爭話事權

美國憲法指，各州份需維護公共秩序和安全。有法律專家指，這意味著州長有責任決定何時解除與新冠肺炎有關的限制。

不過，特朗普周一白宮例行通報會上表示，華府正在敲定一項重新開啟美國經濟的計劃。

英國疫情未達高峰 政府延長禁足令 或建議戴口罩

譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

當被記者問及，他是否有權干預由各州份各自頒布的居家令時，特朗普表示：

「當有人擔任美國總統時，他獲得授權就是全部。是全部，各州長也知道。」

（When somebody is the president of the United States, the authority is total. It's total. The governors know that.）

再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

俄政府譴責黑客 攻陷出街許可證網站

特朗普又補充指：

「話雖如此，我們會與各州保持合作。」

（That being said, we're going to work with the states.）

特朗普又稱，多項美國法律賦予他這種權力，但他沒有具體說明是哪些。

然而，BBC引述法律專家表示，美國總統無權撤銷在州或地方層面實施的公共衛生措施。

美國5月可解除封鎖？華府官員也質疑

美國哮喘藥鎮靜劑也短缺 太依賴國外供應

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