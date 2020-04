▲ 【美國疫情】何時復工復產?特朗普:由我話事 非州長

美國疫情持續,美國多地因應新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)實施居家令、停工及停課等。對於有指是各州長決定何時復工復產,美國總統特朗普(Donald Trump)強調,這是由總統決定。特朗普的說法被法律專家質疑是凌駕美國憲法。

英國廣播公司(BBC)報道指,美國東岸及西岸9個州份打算撤銷居家令。

美國憲法指,各州份需維護公共秩序和安全。有法律專家指,這意味著州長有責任決定何時解除與新冠肺炎有關的限制。

不過,特朗普周一白宮例行通報會上表示,華府正在敲定一項重新開啟美國經濟的計劃。

當被記者問及,他是否有權干預由各州份各自頒布的居家令時,特朗普表示:

「當有人擔任美國總統時,他獲得授權就是全部。是全部,各州長也知道。」

(When somebody is the president of the United States, the authority is total. It's total. The governors know that.)

特朗普又補充指:

「話雖如此,我們會與各州保持合作。」

(That being said, we're going to work with the states.)

特朗普又稱,多項美國法律賦予他這種權力,但他沒有具體說明是哪些。

然而,BBC引述法律專家表示,美國總統無權撤銷在州或地方層面實施的公共衛生措施。

