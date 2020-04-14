【誠哥頭痕】歐洲收緊外資收購　長和系股份點樣揀？

日前拍片感謝香港醫護的李嘉誠，旗下長和系股份今日復市後都成功上漲。然而新一股暗湧悄悄出現。新冠肺炎肺情衝擊歐洲經濟，直接威脅當地企業的估值。以德國為首的歐洲國家正醞釀加大力度收緊法規，加強對外資收購當地企業的審查。歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰（Margrethe Vestager） 日前透露，歐盟正研究新制度保護企業，讓成員國政府必要時入股歐企，以免涉及民生的戰略性產業落入外資企業手中。

對近年大力走出去拓展歐洲版圖的長和系而言，縱使資金充裕，未來在當地進行併購以實現盈利增長，料不如以往得心應手。踏入歐洲的不同長和系股份，日後又應如何揀選？

李嘉誠旗下的多個旗艦中，以長和（00001）、電能實業（00006）、長江基建（01038）及長實集團（01113）。當中，長和經營的3歐洲電訊、加拿大油砂及世界各地的港口、電能及長建於歐洲所持有的電力和供氣業務，都屬於戰略性行業，電訊、公用及能源事業更和民生息息相關。上述資產分別為長和、電能及長建貢獻大量盈利。然而一旦歐洲國家收緊法規，上述三股以後能在有關領域進行上述收購難度將更高。長建前年在澳洲併購燃氣企業APA，最終被當地政府否決已是一個警號。

相對下，背靠本港，近年逐步於海外收購提供固定收益資產的長實，未來可塑性料較其餘三股高。皆因長實具興趣的資產，如地產、飛機租賃及酒吧等，都不屬於外國的戰略性行業。因此歐洲多國未有跡象，會在上述行業也出手干預。因此可以預見，長實未來在歐洲作出合適併購的成功率更高，從而創造較同系股份更可觀的增長。

重要的是，長實由李嘉誠家族直接持有，剛過去的一年的每股派息增幅便高達10%。近月李嘉誠增持長實的力度，也更勝長和。種種因素突顯李嘉誠對長實寵愛有加，在一眾長和系股份中最具潛力。