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【西班牙疫情】復工復產惹爭議 政府派口罩予上班族

環球社會熱點 12:24 2020/04/14

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西班牙疫情緩和，政府開始放寬限制措施，重啟非必要經濟活動。建築業和製造業開始復工復產，但餐飲業等非必要經濟活動須繼續暫停，學校也須繼續停課。惟復工復產安排惹爭議，恐觸發第二波疫情。政府派員在車站向上班的乘客派發口罩。

西班牙進入封城第二個月，大部分經濟活動停擺，包括建築業和製造業。政府容許這些無法在家工作的必要經濟活動重新啟動，惹地區政府批評，擔心再次爆發疫情。

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不過，政府鼓勵企業，盡可能實施在家工作的安排；商店、酒吧和公共場所仍然關閉，直到4月26日。

內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，西班牙警方於周一（13日）清晨起，在車站分發數百萬個口罩予上班乘客。他稱，必須確保工人健康，就算有小的影響，將無法重啟經濟活動。

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工業集團Nicolas Correa表示，將採取措施，優先考慮員工的健康。集團會繼續實施輪班工作，以免過多員工集中在一地，將為所有員工提供防護裝備。

由路透社的電視畫面可見，在馬德里主要火車站，只有很少通勤人士出入；道路也十分暢通交通，路上主要有公共巴士。

西班牙周一（13日）的新冠肺炎狀死亡人數升至1.75萬人，一夜間增加517人；確診病例累計近17萬宗。

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