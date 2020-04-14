【疫情搶豬肉】豬肉短缺 美國豬肉商捐1000萬磅援基層

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情擾亂糧食市場和供應鏈，恐掀起糧食危機。全球最大豬商生產商Smithfield Foods宣佈，向美國食物銀行捐出1,000萬磅豬肉產品，以支援基層群眾度過疫情困難時刻。公司豬肉生產亦受到疫情影響，旗下一家大型豬肉廠爆發近300人集體感染，需要無限期關閉。

▲ 【疫情搶豬肉】豬肉短缺 全球最大豬肉商Smithfield Foods捐1000萬磅豬肉援助美國基層

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

Smithfield Foods周一（13日）宣佈，向美國全國各地食物銀行捐出超過1,000萬磅豬肉，價值約3,000萬美元（約2.34億港元），份量足夠供應4,000萬餐。

公司形容，美國目前面臨前所未有挑戰，糧食安全風險達到新高，各地食物銀行都面臨供應緊張，確保群眾福祉比歷來都更加重要。

疫情搶豬肉 最大豬肉商確診關閉美國廠房

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Smithfield Foods由香港上市公司萬洲國際（00288）持有，前者3月底已向美國食物銀行組織Feeding America捐款逾300萬美元（約2,340萬港元）。

Smithfield Foods豬肉生產也受到疫情衝擊。公司南達科他州廠房多約300名員工集體染病，該廠供應美國多達5%豬肉，目前需要無限期關閉消毒。公司賓夕法尼亞州工廠亦有至少6名員工確診，廠房已加強防疫措施。

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