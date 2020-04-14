  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 12:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情搶豬肉】豬肉短缺 美國豬肉商捐1000萬磅援基層

環球社會熱點 12:02 2020/04/14

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情擾亂糧食市場和供應鏈，恐掀起糧食危機。全球最大豬商生產商Smithfield Foods宣佈，向美國食物銀行捐出1,000萬磅豬肉產品，以支援基層群眾度過疫情困難時刻。公司豬肉生產亦受到疫情影響，旗下一家大型豬肉廠爆發近300人集體感染，需要無限期關閉。

【疫情搶豬肉】豬肉短缺 全球最大豬肉商Smithfield Foods捐1000萬磅豬肉援助美國基層

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

Smithfield Foods周一（13日）宣佈，向美國全國各地食物銀行捐出超過1,000萬磅豬肉，價值約3,000萬美元（約2.34億港元），份量足夠供應4,000萬餐。

公司形容，美國目前面臨前所未有挑戰，糧食安全風險達到新高，各地食物銀行都面臨供應緊張，確保群眾福祉比歷來都更加重要。

疫情搶豬肉 最大豬肉商確診關閉美國廠房

美國多州自訂復工復市計劃 與特朗普爭話事權

Smithfield Foods由香港上市公司萬洲國際（00288）持有，前者3月底已向美國食物銀行組織Feeding America捐款逾300萬美元（約2,340萬港元）。

Smithfield Foods豬肉生產也受到疫情衝擊。公司南達科他州廠房多約300名員工集體染病，該廠供應美國多達5%豬肉，目前需要無限期關閉消毒。公司賓夕法尼亞州工廠亦有至少6名員工確診，廠房已加強防疫措施。

美國死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

網購需求急增 亞馬遜停接食品雜貨送貨訂單

【疫情搶米】大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜

相關文章

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危
今日
【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
2020/04/13
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低
2020/04/13
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
2020/04/13
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【疫情搶米】糧食危機大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜
2020/04/01
【疫情搶米】糧食危機大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜
疫情 傳染病 美國 新冠肺炎疫情 豬肉 萬洲國際（00288） 冠狀病毒 新冠肺炎 肺炎

上一篇文章

【西班牙疫情】復工復產惹爭議 政府派口罩予上班族

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷
【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間12:00）
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低