【美國疫情】多州自訂復工復市計劃 與特朗普爭話事權

▲ 美國6州正研究訂立重啟經濟計劃,研究於何時復工復產,特朗普則大感不滿,強調他作爲總統擁有最終決定權。

美國的新冠肺炎疫情仍未受控,美國總統特朗普與各州州長就何時復工復產,一直存在分歧。紐約州長科莫表示,與其餘5州正研究訂立重啟經濟計劃,研究於何時復工復產。特朗普則不滿各州州長與其搶話事權,強調他作爲總統擁有最終決定權,有權推翻各州長有關重啟經濟的決定。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)於周一(13日)表示,已跟新澤西州、康涅狄格州、賓夕法尼亞洲、特拉華州及羅德島的州長,共同研究訂立重啟經濟計劃 。值得留意的是,上述6州的州長均為民主黨人。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)亦宣布,與華盛頓州及俄勒岡州建立合作關係,決定何時重啟經濟。上述3州的州長亦為民主黨人,紐瑟姆更表示,他們將根據事實、證據、科學、公共衛生顧問及合作精神來作決定。

但特朗普則急於重啟經濟,對各州打算自行決定何時、如何重啟經濟深感不滿。特朗普周一於白宮簡報會上表示,他完全有權下令各州重啟經濟,而並非由各州州長自行決定。

特朗普表示:

美國總統在目前談論的主題上(重啟經濟)完全擁有權威,我擁有最終的權威。

(The authority of the president of the United States having to do with the subject we’re talking about is total,I have the ultimate authority.)

特朗普表示已接近完成提前解封美國的計劃,又指聯邦政府將於數日內為希望逐步放寬社會隔離措施的州長提供指引。

