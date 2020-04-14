【英國疫情】現在才「或建議戴口罩」死亡逾1.1萬人

▲ 【英國疫情】未達高峰 政府延長禁足令 或建議戴口罩

新冠肺炎病例在英國仍以4位數增幅增長，死亡超過1.1萬人。英國政府決定延長禁足令。外相藍韜文表示，暫時不會解除禁足令，希望民眾繼續留在家中，減輕醫療體系負擔。政府衛生專家放口風指，如有證據顯示，配戴口罩有助減少播毒，會修改建議。

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英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，與專家商討後，決定維持實施禁足令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

藍韜文指，禁足令見效，但英國還未達疫情高峰，不能功虧一簣。他續稱，本周後期會與專家再開會，商討往後安排；禁令會持續至有信心疫情安全為至。他強調，若過早解除禁足令，恐引發第二波疫情。

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近日，愈來愈多歐美國家開始反思，應否建議民眾戴口罩。英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）表示，如果政府見到更多有力證據顯示，口罩較能預防患者傳播病毒，而非避免一般人感染病毒，將修改建議，建議民眾戴口罩。

英國周三（13日）新增717宗死亡病例，累計1.13萬人死，其中最多為英格蘭，有667宗；確診病例增加4342宗至8.86萬宗。

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