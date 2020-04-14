  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 12:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】未達高峰 政府延長禁足令 或建議戴口罩

環球社會熱點 11:32 2020/04/14

分享：

【英國疫情】未達高峰 政府延長禁足令 或建議戴口罩

新冠肺炎病例在英國仍以4位數增幅增長，政府決定延長禁足令。外相藍韜文表示，暫時不會解除禁足令，希望民眾繼續留在家中，減輕醫療體系負擔。政府衛生專家放口風指，如有證據顯示，配戴口罩有助減少播毒，會修改建議。

譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

【俄羅斯疫情】俄政府譴責黑客 攻陷出街許可證網站

英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，與專家商討後，決定維持實施禁足令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

藍韜文指，禁足令見效，但英國還未達疫情高峰，不能功虧一簣。他續稱，本周後期會與專家再開會，商討往後安排；禁令會持續至有信心疫情安全為至。他強調，若過早解除禁足令，恐引發第二波疫情。

【美國疫情】5月可解除封鎖？華府官員也質疑

【新冠疫情】外媒看世衛：世衛也是苦主，慘被瞞騙

近日，愈來愈多歐美國家開始反思，應否建議民眾戴口罩。英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）表示，如果政府見到更多有力證據顯示，口罩較能預防患者傳播病毒，而非避免一般人感染病毒，將修改建議，建議民眾戴口罩。

英國周三（13日）新增717宗死亡病例，累計1.13萬人死，其中最多為英格蘭，有667宗；確診病例增加4342宗至8.86萬宗。

【美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

【美國疫情】聯儲局官員：美經濟恐陷18個月停擺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

亞馬遜停接食品雜貨送貨訂單 應付急增網購需求
2020/04/13
亞馬遜停接食品雜貨送貨訂單 應付急增網購需求
譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好
今日
譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好
【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危
今日
【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危
【疫情焦點】全球累計確診破190萬宗 世衛:解封措施須緩慢受控
今日
【疫情焦點】全球累計確診破190萬宗 世衛:解封措施須緩慢受控
【俄羅斯疫情】俄政府譴責黑客 攻陷出街許可證網站
2020/04/13
【俄羅斯疫情】俄政府譴責黑客 攻陷出街許可證網站
疫情 傳染病 口罩 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情】多州自訂復工復市計劃 與特朗普爭話事權

下一篇文章

譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷
【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間12:00）
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低