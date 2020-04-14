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譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

環球社會熱點 11:02 2020/04/14

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譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，美國總統特朗普（Donald Trump）指責世界衛生組織（WHO）需為疫情全球大流行負責，又斥其決策以中國，表示考慮停止資助世衛。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指，自己與特朗普關係良好，希望美國繼續撥款世衛。

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譚德塞周一被問到，特朗普稱考慮停止資助世衛一事時，譚德塞回應指，從2017年起就與特朗普見過幾次面，2周前亦曾與對方通話，形容二人關係良好，稱希望這種關係將繼續下去。

譚德塞又指，知道特朗普很支持世衛，希望對方繼續撥款世衛，亦指出美國是世衛最大資金貢獻國。

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美國新聞網站POLITICO早前報道指，特朗普有意本周宣布制裁世衞的辦法，可能是削減撥款，甚至另設機構取而代之。

特朗普上周指「世衛以中國為中心」，錯過疫情處理時機。特朗普揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為，稱美方或會考慮停止資助世衛。

外媒看世衛：世衛也是苦主，慘被瞞騙

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