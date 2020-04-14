【黃金價格】避險情緒再現 紐約期金高見1775美元

▲ 金價升勢未止，紐約期金逼近1800美元關。

新冠肺炎疫情持續影響全球經濟。雖然近期股市有所反彈，但美國經濟活動受阻，新申領失業救濟人數持續高企，推動避險需求。黃金價格承接周一（13日）升幅，紐約期金向1800美元關邁進，最新報1776.5美元；現貨金亦報1722美元。

金價揚消推動金礦股

金礦股表現強勁，招金礦業 （01818） 漲近4%至8.5元；山東黃金 （01787） 升逾5%至21.35元；紫金礦業 （02899） 漲幅最大，升逾8%報3.37元。黃金ETF方面，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ （02840） 升近3.4%，報1257元。

目前美國聯邦基金利率已接近零，加上聯儲局持續推出刺激措施，推使金價繼續上揚。另外，數據亦顯示全球資金持續流入黃金ETF，反映黃金價的投資需求旺盛。

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編輯︰侯景成

