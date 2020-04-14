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【黃金價格】避險情緒再現 紐約期金高見1775美元

金融經濟 10:19 2020/04/14

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金價升勢未止，紐約期金逼近1800美元關。

新冠肺炎疫情持續影響全球經濟。雖然近期股市有所反彈，但美國經濟活動受阻，新申領失業救濟人數持續高企，推動避險需求。黃金價格承接周一（13日）升幅，紐約期金向1800美元關邁進，最新報1776.5美元；現貨金亦報1722美元。

金價揚消推動金礦股

金礦股表現強勁，招金礦業 （01818） 漲近4%至8.5元；山東黃金 （01787） 升逾5%至21.35元；紫金礦業 （02899） 漲幅最大，升逾8%報3.37元。黃金ETF方面，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ （02840） 升近3.4%，報1257元。

目前美國聯邦基金利率已接近零，加上聯儲局持續推出刺激措施，推使金價繼續上揚。另外，數據亦顯示全球資金持續流入黃金ETF，反映黃金價的投資需求旺盛。

相關文章︰【黃金價格】「黃金教父」料投資需求續推動金價 建議持倉2至10%黃金

世界黃金協會：首季黃金ETF淨流入破紀錄 料未來數月流入持續大增

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編輯︰侯景成
 

 

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