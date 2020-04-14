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【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

環球社會熱點 10:30 2020/04/14

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【疫情搶豬肉】最大豬肉商美國又一廠疑爆集體感染 豬肉供應恐雪上加霜

香港豬肉價格高企之際，美國豬肉供應緊張。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情打亂豬肉供應鏈，糧食危機憂慮持續發酵。全球最大豬商生產商Smithfield Foods美國再多一間廠房，懷疑爆發集體感染。公司早前已關閉供應美國多達5%豬肉一所廠房，現在再有豬肉工廠出事，恐令豬肉供不應求問題惡化。

【疫情搶豬肉】最大豬肉商大規模確診 關閉美國廠房

Smithfield Foods美國賓夕法尼亞州阿諾德（Arnold）市工廠，工會周一（13日）表示，當日再有2名工人新冠肺炎病毒測試結果呈陽性，使廠內確診人數增至6人。

工會坦言，廠內任何工人確診新冠肺炎都並非好事，Smithfield Foods正與工人配合，確保遵守美國疾控中心（CDC）防疾指引，因應疫情而調整工作，現在工人進廠前都要檢查體溫。

網購需求急增 亞馬遜停接食品送貨訂單

美國死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

新冠肺炎疫情已非首次殺入Smithfield Foods豬肉商。公司南達科他州蘇福爾斯（Sioux Falls）市工廠，近日爆發大規模集體感染，染病工人數目接近300人。公司周末在南達科他州州長要求下，宣佈關閉廠房至少2周。

Smithfield Foods蘇福爾斯市工廠供應美國4%至5%豬肉，公司行政總裁Ken Sullivan表示，廠房不運作，肉店要保持貨架滿滿是不可能的事，公司與業內其他同行生產受到影響，正將美國肉類供應推向邊緣。

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