【新股IPO】金斯瑞傳奇生物上市前籌逾12億元 華潤旗下基金入股

▲ 金斯瑞早前宣佈將分拆細胞治療業務傳奇生物在美國上市，圖為金斯瑞主席兼行政總裁章方良。

金斯瑞（01548）上月宣佈將分拆細胞治療業務傳奇生物在美國上市，公司最新披露獲華潤集團旗下基金入股，除早前向8買方以對價1.5億美元（約11.6億港元）發行約1930.8萬股A類優先股，將額外向Rising Arrow Enterprise發行約128.3萬股A類優先股，總對價約1000萬美元（約7753萬港元）。交易完成後，意味傳奇生物美國上市前融資額達到1.6億美元（約12.4億港元），交易後的估值約19.6億美元（約152億港元）。

金斯瑞今日高開2%，截至9時53分，升幅收窄，暫時報13.24元，無升跌。

Rising Arrow Enterprise為CR-CP Fund的關聯投資實體。CR-CP Fund則透過其普通合夥人CR-CP Life Science Fund Management Limited（為華潤集團與Charoen Pokphand Group各自擁有50%股權的合營企業）行事。

金斯瑞早前已披露，優先股發行的買方包括HBC、強生（Johnson&Johnson）、LAV、Vivo Capital及RA Capital Management等。

交易完成後，金斯瑞對傳奇生物的持股降至76.9%。

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責任編輯：陳健婷

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