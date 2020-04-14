  • 21°C
香港時間 : 2020414日 (二) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

3月中國手機出貨量按月升2.4倍 iPhone銷量飆逾4倍

金融經濟 09:47 2020/04/14

分享：

iPhone於內地的減價折扣活動見成效，3月銷量增長逾4倍。

中國工信部公布3月份中國手機銷量，全月手機銷量為2180萬部，按月增長2.41倍，惟按年仍下跌23%。其中，Android手機佔比達88%，佔比較2月份的92%有所下跌。按照此數據推算，3月份iPhone在中國的銷量達到約250萬部，較2月份增長4.16倍。

在3份的手機銷中，有620萬部5G手機，按月增長161%，佔總銷量的27%，佔比低於一個月前的37％。巴克萊在一份報告中指出，數據反映手機銷售重心稍稍移回4G手機，預計蘋果將在今年稍後發布其首批5G版iPhone。

報告亦指出，為提升銷量，蘋果公司已經開始在中國市場開展促銷活動。據內媒報道，電商平台上售賣的iPhone 11紛紛展開降價或折扣活動，整體降幅約在9%到17%之間。

分析亦指出，蘋果供應鏈已基本恢復正常，預計新款iPhone SE很快就會上市。總結今年首3個月，iPhone在中國市場的銷量按年下降4.4%。

相關文章︰【蘋果iPhone】郭明錤料A股蘋果產業鏈反彈3成至6成　手機設備股跟升

【iPhone】疫情礙蘋果5G版iPhone發布 券商：或延至12月登場

【iPhone】富士康稱力保5G版iPhone如期於秋季發布

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
立即訂閱專享無間斷美股分析

編輯︰侯景成

中國市場 總銷量 銷售 中國 Android iPhone 11 中華人民共和國工業和信息化部

上一篇文章

【新股IPO】金斯瑞傳奇生物上市前籌逾12億元 華潤旗下基金入股

下一篇文章

康希諾生物疫苗研發獲世衛點名　股價升逾半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
恒指黑期24000關反覆　恒指ADR跌293點騰訊ADR跌2%（不斷更新）
恒指黑期24000關反覆　恒指ADR跌293點騰訊ADR跌2%（不斷更新）
【口罩供應】愛的家口罩今日下午3時開始預訂
【口罩供應】愛的家口罩今日下午3時開始預訂
【滙豐股價】美小型銀行被接管　對滙豐的啟示
【滙豐股價】美小型銀行被接管　對滙豐的啟示
【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%
【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成