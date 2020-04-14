3月中國手機出貨量按月升2.4倍 iPhone銷量飆逾4倍

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中國工信部公布3月份中國手機銷量，全月手機銷量為2180萬部，按月增長2.41倍，惟按年仍下跌23%。其中，Android手機佔比達88%，佔比較2月份的92%有所下跌。按照此數據推算，3月份iPhone在中國的銷量達到約250萬部，較2月份增長4.16倍。
在3份的手機銷中，有620萬部5G手機，按月增長161%，佔總銷量的27%，佔比低於一個月前的37％。巴克萊在一份報告中指出，數據反映手機銷售重心稍稍移回4G手機，預計蘋果將在今年稍後發布其首批5G版iPhone。
報告亦指出，為提升銷量，蘋果公司已經開始在中國市場開展促銷活動。據內媒報道，電商平台上售賣的iPhone 11紛紛展開降價或折扣活動，整體降幅約在9%到17%之間。
分析亦指出，蘋果供應鏈已基本恢復正常，預計新款iPhone SE很快就會上市。總結今年首3個月，iPhone在中國市場的銷量按年下降4.4%。
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編輯︰侯景成