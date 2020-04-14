3月中國手機出貨量按月升2.4倍 iPhone銷量飆逾4倍

▲ iPhone於內地的減價折扣活動見成效，3月銷量增長逾4倍。

中國工信部公布3月份中國手機銷 量，全月手機銷量為2180萬部，按月增長2.41倍，惟按年仍下跌23%。其中，Android手機佔比達88%，佔比較2月份的92%有所下跌。按照此數據推算， 3月份iPhone在中國的銷量達到約250萬部，較 2月份增長4.16倍。

在3份的手機銷中，有 620 萬部5G手機，按月增長161%，佔總銷 量的 27%，佔比低於一個月前的 37％。 巴克萊在一份報告中指出，數據反映手機銷售重心稍稍移回4G手機，預計蘋果將在今年稍後發布其首批 5G 版iPhone。

報告亦指出，為提升銷量，蘋果公司已經開始在中國市場開展促銷活動。 據內媒報道， 電商平台上售賣的iPhone 11紛紛展開降價或折扣活動，整體降幅約在9%到17%之間。

分析亦指出，蘋果供應鏈已基本恢復正常，預計新款iPhone SE很快就會上市。總結今年首3個月，iPhone在中國市場的銷量按年下降4.4%。

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編輯︰侯景成