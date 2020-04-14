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恒生指數升135點成交1115億元 夜期偏軟（不斷更新）

金融經濟 19:31 2020/04/14

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恒指黑期升約150點 道指期貨跌4點（不斷更新）

美股假後復市偏軟，道指早段曾跌逾600點，紐約州稱聯同5個北方州份，即時開始研究重啟經濟活動計劃，美股跌幅收窄，道指跌328點。港股假後向好，恒生指數高開47點，開報24347點，其後大市曾逾200點至24500點水平。恒生指數收報24435點，升135點，主板成交1115億元。

【美國疫情】大摩：美國疫戰遠未結束　或輪流封城至明年首季

【新冠肺炎】穆迪：料今年環球企業違約率增至10.6% 較2001年更差

【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌

【19：05】德國DAX指數因技術問題，由15：25起，至現時仍暫停交易。

【19：05】夜期跌18點，黑期跌14點。

【17：15】恒指夜期開報24419點，最新報24390點，跌18點，低水45點。

【16：47】道指期貨最新報23586點，升277點。

【16：34】即月期指收報24408點，升199點或0.8%，低水27點。

【16：13】 騰訊 （00700） 升0.9%，企395元；滙豐 （00005） 升1.1%，收報41.45元。中移動 （00941） 升0.6%，收報62元。港交所 （00388） 升0.8%，收報249.4元；友邦 （01299） 升0.4%，收報71.9元。

【騰訊網易】騰訊海外手遊收入不敵網易位居第三

【16：12】長實 （01113） 升3.8%，為表現最佳藍籌；瑞聲 （02018） 逆市跌3.2%，藍籌中表現最差。

恒生指數收報24435點，升135點。國指收報9847點，升36點。主板成交1115億元。

【16：00】恒生指數U盤前報24412點，升112點。

【15：37】大市尾段升幅再次收窄至約110點，報24411點。

【15：19】港股升約160點，於24460點水平。

【15：17】上證升1.6%，收報2827點；深證升2.5%，收報10475點。

【14：33】有傳媒引述消息指，內地考慮合併中信証券  （06030）  和中信建投  （06066）  ，兩股股價午後抽升。中信証券升4%；中信建投升9%。

【中信建投股價】中信建投午後急升近一成　傳與中信証券合併

【14：32】騰訊  （00700）  股價再度挑戰400元大關，漲逾1%高見397.6元。數據機構App Annie最新報告指出，騰訊去年成為全球收益第一的手機應用程式發行商。

【騰訊阿里】騰訊上試400元 阿里巴巴漲3%挑戰200大關

App Annie：騰訊網易為2019年全球最賺錢的App發行商

【14：30】互聯網醫療概念股續獲炒作。平安好醫生  （01833）  今日高見92.15元，再創上市新高，最新報92.4元，漲7.6%；阿里健康 （00241） 高見16.3元，最新升7.7%，報16.24元。

【互聯網醫療】平安好醫生創新高 阿里健康升逾7%

【14：11】港股維持約200點升幅，於24500點水平上落。

【13：22】大市升近200點，再試24500點水平。

【13：21】阿里巴巴 （09988） 午後升幅擴大至近3%，高見197.5元。

【13：15】東風 （00489） 股價跌近2%。東風公布，與法國RENAULTS.A.（下稱雷諾）共同出資組建、持股各半的東風雷諾擬進行重組。東風將收購東風雷諾餘下50%股權，料重組不會對集團的業務運營或者財務狀況造成重大影響。

東風雷諾重組　東風擬收購餘下50%股權

【13：13】港股午後初段升約160點，報24459點。

【12：29】道指期貨升近400點，道指期升381點，報23690點。

【12：16】恒指黑期升幅擴大，恒指黑期升608點，報24568點。

【12：08】長實 （01113） 升3.5%，藍籌中表現最佳，瑞聲 （02018） 逆市跌2.8%，為表現最差藍籌。

【12：00】恒生指數半日升157點，中午收報24457點；國指中午收報9859點，升48點。主板成交585億元。

【11：50】港股中午收市前變動不大，升約140點。

【11：35】內地股市半日向上，上證升0.7%，報2801點；深證升1.3%，報10350點。

【11：09】大市升幅收窄至約140點。滙豐 （00005） 及中移動 （00941） 升幅分別升1.6%及1.3%。

【11：08】ATM 3股當中，以阿里巴巴 （09988） 表現最好，阿里巴巴升2.7%，報196.9元；騰訊 （00700） 升0.9%，企395元水平；美團 （03690） 逆市跌1.5%，報95.8元。

【11：05】F三星原油期 （03175） 跌幅擴大至近一成，報4.93元，跌9.2%。

【10：51】公用股受捧，中電 （00002） 升2.1%；煤氣 （00003） 升2%；電能 （00006） 升2.5%。另外，長建 （01038） 升0.4%。

【10：48】本地銀行股造好，除滙豐升2%外，恒生 （00011） 升1.2%；東亞 （00023） 升4%；中銀香港 （02388） 升1.9%；渣打 （02888） 升2.7%。

【10：46】道指期貨升幅擴大至逾200點。道指期貨升268點，報23577點。

【10：39】港股在滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 帶領下，大市升幅再次擴大至逾200點，至24500點水平。滙豐升2%，報41.85元；騰訊升1%，報395.4元；中移動升2.3%，報63元。

【10：36】康希諾生物 （06185） 升5.6%。報道指世界衛生組織（WHO）公布，現時全球有70種新型冠狀病毒疫苗正在研發，3種已進入臨床試驗，當中一款由康希諾生物 （06185）  與中國軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發，並處於第二階段臨床試驗。

康希諾生物疫苗研發獲世衛點名　股價升逾半成

【10：26】黃金價格承接周一（13日）升幅，紐約期金向1800美元關邁進，最新報1776.5美元；現貨金亦報1722美元。招金礦業 （01818）  漲近4%至8.5元；山東黃金 （01787）  升逾5%至21.35元；紫金礦業 （02899）  漲幅最大，升逾8%報3.37元。黃金ETF方面，SPDR金ETF （02840）  升近3.4%，報1257元。

【黃金價格】避險情緒再現 紐約期金高見1775美元

【10：21】港股升幅收窄至約110點，報24414點。

【10：20】海關總署公布，中國3月以人民幣計價出口按年下跌3.5%，預估為下跌12.8%。中國3月以人民幣計價進口按年則增長2.4%，預估為下跌7%。

【10：10】三桶油向下，中石油 （00857） 跌3%；中海油 （00883） 跌3.1%；中石化 （00386） 跌0.2%。

【原油價格戰】沙特續減亞洲油價 中海油挫近3%

【10：03】滙豐 （00005） 升幅擴大至近2%，高見41.9元。

【10：01】萬洲 （00288） 跌4%，萬洲全資擁有的史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）宣布，位在南達科他州的工廠，傳出238員工確診新冠肺炎，據外電報道，史密斯菲爾德表示，因員工接連確診，決定暫時關閉工廠並進行全面消毒。

【萬洲豬肉廠】萬洲旗下美豬肉加工廠史密斯菲爾德暫時停廠

【09：59】醫療股向上，阿里健康 （00241） 升半成；平安好醫生 （01833） 升1.9%。

【09：56】大市升約200點，升至24500點水平。

【09：55】港股升幅突擴大至約150點，恒生指數至24450點水平。道指期貨升138點，報23447點。

【09：51】隔夜油價個別發展，F三星原油期 （03175） 跌8.8%。

【09：47】手機孖寶向下，舜宇 （02382） 跌3.3%；瑞聲 （02018） 跌2.8%。

3月中國手機出貨量按月升2.4倍 iPhone銷量飆逾4倍

【09：41】海底撈 （06862） 跌2.5%。海底撈發致歉信，指在內地重新開業之後，部份菜品於3月下旬加價，之後陸逐收到各界批評，發出3大檢討。

海底撈急道歉：漲價是公司管理層錯誤決策

【09：39】港股早段窄幅偏軟，大市升幅收窄至約10點，報24312點。

【09：28】美團  （03690） 低開1.3%，開報96元。廣東省餐飲服務行業協會發公開信抨擊美團  ，指其收取高額外賣佣金，已超過餐飲企業承受極限，而且在疫情期間依舊堅持「獨家經營」條款，涉嫌違法，要求美團在4月17日前回應事件，否則不排除扶持新平台對抗美團。

廣東餐飲協會批美團「殺雞取卵」揚言或拋棄美團

回應高額佣金指控 美團：去年末季每張訂單利潤僅2毛錢

【09：25】比亞迪 （01211） 低開0.1%。比亞迪發盈警，今年首季純利按年大跌80%至93%，料期內盈利為5000萬元至1.5億元人民幣，而去年同期為7.5億元人民幣。

【首季盈警】比亞迪發盈警 首季純利最多挫93%

【09：20】恒生指數假後高開47點，開報24347點。騰訊 （00700） 升1.2%，開報396元；滙豐 （00005） 平開，開報41元。友邦 （01299） 升0.6%；港交所 （00388） 跌近0.1%；中移動 （00941） 升0.6%。

【09：16】人民幣中間價報7.0406，下調106點子。

【09：14】即月期指開報24280點，高開71點，低水20點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報41元，與上日持平；騰訊 （00700） ADR折合報386.08元，跌1.4%。

【08：32】日經225指數報19120點，升77點。韓股報1839點，升13點。

【08：30】恒指黑期升約150點，報24100點。道指期貨跌4點，報23305點。

【08：15】今日共有2隻新股公布招股結果。大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） 1.49元接近下限範圍定價，超額認購5.79倍，1手中籤率25.08%。

新股本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 0.25元下限定價，超額認購13.15倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】滿貫超額認購5.79倍 1手中籤率25.08%

【新股IPO】智中國際超額認購13.15倍 1手中籤率20%

【07：45】眾安在綫  （06060）  擬參與H股全流通計劃。眾安在綫公布，已於4月10日向中國證監會提交H股全流通審批申請，以將公司內資股轉為H股。

眾安在綫擬擬參與H股全流通計劃 將內資股轉為H股

【07：00】道指收報23390點，跌328點；標指收報2761點，跌28點；納指收報8192點，升38點。港股ADR收報24071點，跌229點或1%。恒指夜期收報24231點，升22點。

道指跌328點港股ADR跌229點 紐約期金觸7年高

【疫情焦點】全球累計逾192萬確診 美國累計58萬

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責任編輯：梁浩碩

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