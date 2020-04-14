恒生指數假後高開47點 騰訊領升1.2%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約150點 道指期貨跌4點（不斷更新）

美股假後復市偏軟，道指早段曾跌逾600點，紐約州稱聯同5個北方州份，即時開始研究重啟經濟活動計劃，美股跌幅收窄，道指跌328點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開229點，恒指開報24071點。

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【09：28】美團 （03690） 低開1.3%，開報96元。廣東省餐飲服務行業協會發公開信抨擊美團 ，指其收取高額外賣佣金，已超過餐飲企業承受極限，而且在疫情期間依舊堅持「獨家經營」條款，涉嫌違法，要求美團在4月17日前回應事件，否則不排除扶持新平台對抗美團。

廣東餐飲協會批美團「殺雞取卵」揚言或拋棄美團

【09：25】比亞迪 （01211） 低開0.1%。比亞迪發盈警，今年首季純利按年大跌80%至93%，料期內盈利為5000萬元至1.5億元人民幣，而去年同期為7.5億元人民幣。

【首季盈警】比亞迪發盈警 首季純利最多挫93%

【09：20】恒生指數假後高開47點，開報24347點。騰訊 （00700） 升1.2%，開報396元；滙豐 （00005） 平開，開報41元。友邦 （01299） 升0.6%；港交所 （00388） 跌近0.1%；中移動 （00941） 升0.6%。

【09：16】人民幣中間價報7.0406，下調106點子。

【09：14】即月期指開報24280點，高開71點，低水20點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報41元，與上日持平；騰訊 （00700） ADR折合報386.08元，跌1.4%。

【08：32】日經225指數報19120點，升77點。韓股報1839點，升13點。

【08：30】恒指黑期升約150點，報24100點。道指期貨跌4點，報23305點。

【08：15】今日共有2隻新股公布招股結果。大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） 1.49元接近下限範圍定價，超額認購5.79倍，1手中籤率25.08%。

新股本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 0.25元下限定價，超額認購13.15倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】滿貫超額認購5.79倍 1手中籤率25.08%

【新股IPO】智中國際超額認購13.15倍 1手中籤率20%

【07：45】眾安在綫 （06060） 擬參與H股全流通計劃。眾安在綫公布，已於4月10日向中國證監會提交H股全流通審批申請，以將公司內資股轉為H股。

眾安在綫擬擬參與H股全流通計劃 將內資股轉為H股

【07：00】道指收報23390點，跌328點；標指收報2761點，跌28點；納指收報8192點，升38點。港股ADR收報24071點，跌229點或1%。恒指夜期收報24231點，升22點。

道指跌328點港股ADR跌229點 紐約期金觸7年高

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責任編輯：梁浩碩