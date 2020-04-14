【美股收市】憂疫情損盈利  道指挫328點 Netflix帶動納指續升

美國新冠肺炎疫情仍然嚴重，美企本周展開的業績期，3大車廠之一的福特汽車(Ford)率先發盈警；加上石油輸出國組織及盟友（OPEC+）的減產協議，幅度較預期為少，美股於復活節假期後復市偏軟，道指周一早段曾跌逾600點 ; 紐約州稱正聯同另外5個北方州份，即時開始研究重啟經濟活動的計劃，利好市場氣氛，美股尾市跌幅收窄，Netflix帶動納指3連升。

道指收報23390點，跌328；標指收報2761點，跌28點或1.01%；納指收報8192點，升38點或0.48%。串流視頻商Netflix的業務受惠疫情留家娛樂，股價飆逾7%，帶動納指向上。

重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)，遭美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」，理由是主要市場的資本開支嚴下滑，股價急挫8.7%，為表現最差的道指成分股。福特、通用電氣(GE)、聯邦快遞及星巴克等先後以疫情不確定性為理由，撤回早前公布的業績預測，福特下滑3.9%。

摩根大通及富國銀行周二(14日)派發首季業績，股價分別跌4.5%和5.3%。

OPEC+達成每日約1,000萬桶的減產協議，但減幅較市場預期的1,200萬至1,500萬為少 ; 沙特稱，當OPEC+聯盟6月再次開會時，願意進一步削減石油產量。油價升幅顯著收窄，其後個別發展 ; 紐約期油收跌1.54%；布蘭特期油收升0.83%。

避險需求趨增，各國央行推出寬鬆貨幣政策救市，金價周一再度衝上逾7年高位。