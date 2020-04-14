【美股午市】 憂疫情衝擊美企盈利  道指續挫逾400點

美國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，美企首季業績期周二展開，福特汽車(Ford)撤回今年業績指引，市場憂疫情衝擊美企盈利，拖累美股於復活節假期後復市偏軟，道指跌幅一度擴大至逾600點，午市續挫逾400點。

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）達成每日約1,000萬桶的減產協議，但減幅較市場預期的1,200萬至1,500萬要少，油價升幅由早段的9%，顯著收窄至1%左右

截至本港時間2時，道指報23285點，跌434點；標普500指數報2748點，跌41點；納指報8130點，跌23點。

福特預期疫情導致首季錄得經調整虧損6億美元(46.8億港元)，去年則獲利24億美元；首季收入預料為340億美元。福特股價一度跌逾5%。

重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)，遭美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」。通用電氣(GE)、聯邦快遞及星巴克等先後基於疫情的不確定性為理由，撤回早前公布的業績預測。

7大工業國組織（G7）財長及央行行長，周二將會舉行視像會議，討論新冠肺炎的最新應對措施。