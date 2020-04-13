【美股戰報】道指跌勢持續　油股升轉跌

市場憂慮疫情爆發以來首季業績期表現欠佳，美股跌勢持續，道指跌逾511點，跌幅達2.22%，報23,194；標指跌53點，跌幅1.9%，報2,736；納指則跌72點，跌幅為0.87％，報8,072點。

美國企業首季業績期即將展開，三大車廠之一的福特汽車（Ford，美：F）率先發盈警，估計首季收入將大跌15.7%，導致股價跌6%，報5美元。

因被美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」，工程機械設備製造商卡特彼勒（Caterpillar，美：CAT），挫逾8%，報114.6美元，為道指成份股跌幅最大股份。

油市方面，雖然石油輸出國組織與俄羅斯及其他產油國（OPEC+）宣布歷史性減產協議。紐約期油升約2%，現報每桶23.23美元；布蘭特期油升約1.8%，報每桶32.05美元。

石油板塊股份轉升為跌，哈利伯頓（Halliburton，美：HAL）跌近2%，斯倫貝謝（Schlumberger，美：SLB）跌近2%，埃克森美孚石油（Exxonmobil，美：XOM）跌逾2%；一度升近8%的西方石油（Occidental Petroleum，美：OXY）亦跌0.5%。

分析普遍認為OPEC+減產量過低，難以抵銷疫情對石油需求造成的衝擊，加上，協議太遲開始執行，無法避免石油庫存空間不足，預計未來幾周紐約原油價格將進一步走低，短期內或跌至每桶20美元。

另外，現價黃金升穿1710美元關口，創2012年12月以來新高，日內升近1.6%。