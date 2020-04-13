【美國疫情】大摩：美國疫戰遠未結束　或輪流封城至明年首季

▲ 大摩料美國「疫戰」遠未結束，全國各地或輪流封城至明年首季。

美國疫情依然嚴峻，總統特朗普復活節經濟重回軌道證實成空。摩根士丹利最新報告對美國疫情悲觀，形容美國若復工將會有第二波疫情衝擊，全國各地或輪流執城（rolling lockdowns）至明年春季。

大摩早前已屢改美國GDP 受疫情衝擊的預測，料當地次季GDP 將跌38%，失業率也會升至戰後最高。

【美國疫情】大摩再削美國次季GDP預測料跌38% 失業率或達15.7% 史無前例

大摩生物科技分析師Matthew Harrison指，即使紐約市等東岸沿岸地區疫情最快一周內見頂，每日新增宗數回落，但預計美國其餘城市要3周以上，才會見到第一波的疫情部。

他續指，美國在社交距離措施、大規模檢測不夠決絕，令美國疫情久久未能平息，較中國內地長4倍，也較意大利長兩倍，意味美國最快今年5月中才可以大規模重開。

第二波疫情夏天來襲 明年末季才回復正常

Harrison繼續警告，即使復工也不是「正常的復工」，認為美國若無法大增醫院應付能力、廣泛疾病監測、追蹤疫情熱點和血清檢測，美國會在夏天會再爆發第二波疫情。

▲ 大摩推測，即使感染數目回落，美國疫情仍會反覆。

即使估算美國最快10月可以有疫苗供醫護人員使用，大摩料直至明年首季，才會有大部分民眾接受疫苗或達到「群體免疫」（herd immunity），估計在此之前，美國各地都可能輪流「封城（lockdown）」抗疫。

大摩經濟學者料，直至明年第4季，美國經濟才可以回到新冠病毒前的水平。

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編輯：麥德銘