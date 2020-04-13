【新冠肺炎】復星醫藥：救護車呼吸機需求急增 疫苗年內上市難實現

▲ 復星醫藥首席執行官吳以芳表示，疫情以來救護車、移動CT、呼吸機供不應求，集團已擴大產能，盡量滿足市場需求。

新冠肺炎疫情在全球持續擴散，各地醫療物資緊缺。復星醫藥 （02196） 首席執行官吳以芳接受本報專訪表示，疫情期間救護車、移動CT（電腦斷層掃描）、呼吸機等供不應求，集團已調動旗下資源擴大產能，盡量滿足市場需求。

吳以芳透露，復藥截至4月7日已供應內地湖北、北京、河南等地約210台負壓救護車；同時隨着疫情發展，目前全球確診人數已超過百萬，海外對呼吸機的需求急增，復星旗下瑞典呼吸機子公司Breas也調動瑞典、美國等地的呼吸機產能，盡量滿足全球逾萬台呼吸機訂單需求。

復藥早前宣布聯手德國藥廠BioNTech開發新冠肺炎疫苗，吳以芳直言，疫苗的研發有周期，需要證明候選疫苗的有效性和安全性，「年內上市很難實現」，但會和海外合作夥伴協作努力，爭取早日將疫苗推出市場。

至於疫情對集團研發影響，吳以芳透露，未見藥監局藥物審批有所放緩，集團旗下藥物國內臨床無可避免延緩數周，影響相對較小，現時正密切留意海外疫情發展，盡可能減低對海外臨床推進影響。他補充指，在疫情最嚴重時候集團生產停頓約2至3周，但疫情受控後已迅速復產，目前已恢復至基本正常水平；醫院等銷售終端營運受限則一定程度上影響集團藥物、試劑銷售。

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責任編輯：陳健婷