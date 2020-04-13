【新冠肺炎】穆迪：料今年環球企業違約率增至10.6% 較2001年更差

▲ 信貸評級機構穆迪（Moody's）認為，新冠肺炎、油價急跌、股票及固定收益市場下跌，重創全球經濟，預計今年全球違約率上升至10.6%。

信貸評級機構穆迪（Moody's）表示，由於新冠肺炎疫情擴散速度及範圍超出預期、油價暴跌至近20年低位，以及股債價格急跌令金融狀況嚴重收緊，預期全球企業違約率將會由3月份的3.5%增至今年年底的10.6%，明年3月底更會升至11.3%。

穆迪發表最新報告，指疫情史無前例地令全球經濟進入停頓狀態，現時美國高收益債券息差已經擴大至約1000個基點，與2001年經濟陷入衰退時相若，而當時的企業違約率最高曾見9.6%。穆迪預計今年第二季及第三季美國高收益債券息差將會維持高水平，分別為1261個基點及986個基點，至今年第4季才會回落。

穆迪預計，今年上半年全球經濟將急劇下滑，直至下半年才出現復甦。美國失業率將會由首季的3.8%急增4.9個百分點至次季的8.7%，而未來三個季度則徘徊於6%至7%。

穆迪又表示，單計3月份，已經有13間獲評級的企業違約，當中以油氣行業及採礦及金屬行業最多，各有兩間企業宣布違約。總計今年首季則有28間企業違約，當中19間為美國企業，另有5間亞洲企業。

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