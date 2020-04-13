【美股戰報】道指跌幅一度擴大至500點

受疫情持續惡化拖累，美股早段跌幅擴大，道指跌逾453點，跌幅達1.91%，報23,265；標指跌50點，跌幅1.83%，報2,738；納指則跌79點，跌幅為1.01％，報8,074點。

錄得較大跌幅的道指成份股之中，工程機械設備製造商卡特彼勒（Caterpillar，美：CAT）跌 7.38%；美國運通（American Express，美：AXP）跌5.7%。另外，因應疫情而關閉主題樂園，計劃在一星期內停止向逾4萬名僱員支付薪酬的迪士尼（Disney，美：DIS）亦跌逾4.5%。

郵輪股維持跌勢，旗下多艘郵輪爆發集體感染的嘉年華公司（Carnival Corporation，美：CCL）跌8.3%；挪威郵輪（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.，美：NCLH）跌超過11%；皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean International，美：RCL）跌超過12%。美國疾病預防控制中心（CDC）9日宣布再將郵輪禁令延長100天，從美國港口駛離的郵輪業務將可能一直被限制到7月中旬。

金融銀行股亦普遍下跌3%，摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）跌2.83%、美國銀行（Bank of America，美︰BAC）跌3.18%、花旗（Citigroup，美︰C）跌3.3%。巴菲特近日減持的紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon，美：BK）跌3.74%。

美國經濟已因疫情遭受巨大衝擊，過去三周新增近1,700萬美國人申請失業救濟金，意味失業率或飆升至10％以上。美國總統特朗普希望盡快解除防疫限制，本來預料在復活節後恢復全國經濟活動，惟遭衞生官員勸阻。美國聯邦食品及藥物管理局局長哈恩較早時表示，國內疫情已接近頂峰，認為可以5月1日作為解除禁令的目標，但強調政府下決定前必須深入分析數據，現時決定幾時放寬限制，為時尚早。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇則表示，美國需要根據疫情在各地的情況，以及是否可以進行迅速且廣泛的檢測，而決定是否逐步開放。假如重症病人數目急劇下降，當局可以開始在某一些情況下，在下月重啟經濟活動。

明尼亞波利斯市聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank）總裁卡什卡里（Neel Kashkari）警告，倘若無法研製新型肺炎的有效療法或疫苗，美國經濟或將陷入長達18個月停擺。