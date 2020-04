【美股戰報】憂疫情惡化妨礙重啟經濟　道指跌幅一度擴大至500點

受疫情持續惡化拖累,美股早段跌幅擴大,道指跌逾453點,跌幅達1.91%,報23,265;標指跌50點,跌幅1.83%,報2,738;納指則跌79點,跌幅為1.01%,報8,074點。

錄得較大跌幅的道指成份股之中,工程機械設備製造商卡特彼勒(Caterpillar,美:CAT)跌 7.38%;美國運通(American Express,美:AXP)跌5.7%。另外,因應疫情而關閉主題樂園,計劃在一星期內停止向逾4萬名僱員支付薪酬的迪士尼(Disney,美:DIS)亦跌逾4.5%。

郵輪股維持跌勢,旗下多艘郵輪爆發集體感染的嘉年華公司(Carnival Corporation,美:CCL)跌8.3%;挪威郵輪(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.,美:NCLH)跌超過11%;皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean International,美:RCL)跌超過12%。美國疾病預防控制中心(CDC)9日宣布再將郵輪禁令延長100天,從美國港口駛離的郵輪業務將可能一直被限制到7月中旬。

金融銀行股亦普遍下跌3%,摩根大通(JPMorgan Chase,美︰JPM)跌2.83%、美國銀行(Bank of America,美︰BAC)跌3.18%、花旗(Citigroup,美︰C)跌3.3%。巴菲特近日減持的紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon,美:BK)跌3.74%。

美國經濟已因疫情遭受巨大衝擊,過去三周新增近1,700萬美國人申請失業救濟金,意味失業率或飆升至10%以上。美國總統特朗普希望盡快解除防疫限制,本來預料在復活節後恢復全國經濟活動,惟遭衞生官員勸阻。美國聯邦食品及藥物管理局局長哈恩較早時表示,國內疫情已接近頂峰,認為可以5月1日作為解除禁令的目標,但強調政府下決定前必須深入分析數據,現時決定幾時放寬限制,為時尚早。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇則表示,美國需要根據疫情在各地的情況,以及是否可以進行迅速且廣泛的檢測,而決定是否逐步開放。假如重症病人數目急劇下降,當局可以開始在某一些情況下,在下月重啟經濟活動。

明尼亞波利斯市聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)總裁卡什卡里(Neel Kashkari)警告,倘若無法研製新型肺炎的有效療法或疫苗,美國經濟或將陷入長達18個月停擺。