【阿里巴巴】軟銀15年首錄虧損 急需沽阿里股票救火？

▲ 軟銀因投資Uber、WeWork失利，15年來收錄虧損，料截至3月底財年營運虧損達1.35萬億日圓。圖為軟銀創辦人孫正義。

日本通訊巨頭軟銀（Softbank，日：9984）投資Uber、WeWork等接連失利，拖累集團15年來首錄虧損。軟銀預計截至3月底財年錄得1.35萬億日圓（約970億港元）營運虧損，主要因旗下投資科技初創的願景基金（Vision Fund）在期內錄得1.8萬億日圓（約1300億港元）的虧損，公司解釋因「市場環境持續惡化」。

截至晚上22時10分，軟銀ADR跌6%；阿里巴巴（09988，美：BABA）美股早段升0.3%。

軟銀預計財年收入減少36%至6.15萬億日圓，因美國子公司Sprint Corp.與T-Mobile US合併後，不再併入軟銀財務報表。相較上一財年錄得1.4萬億淨利潤，2019財年則錄得7500億日圓淨虧損。

孫正義質押60%軟銀股票

同時外媒引述監管文件，軟銀創辦人孫正義向多家銀行質押了高達60%的軟銀股票，若軟銀股價繼續下行，孫正義將被要求追加保證金。孫正義合共持有4.62億股軟銀股票，截至3月19日已質押2.8億股。

股價表現持續低迷

事實上，軟銀股價2月曾高見5751日圓，此後持續下行，3月底跌至2687日圓，較2月高位腰斬，最新約4200日圓水平也較高位累跌逾2成。

軟銀近年投資網約車平台Uber、共享辦公平台WeWork、平價酒店連鎖OYO接連受挫，投資者對軟銀質疑聲音不斷，低迷股價更反映投資者對軟銀信心日漸薄弱。

擬出售阿里持股救火？

孫正義日前宣布將出售4.5萬億日圓資產，以回購股份及還債，並試圖挽回投資者信心。市場一直揣測軟銀會否出售其所持有的阿里巴巴 （09988） 股票。

由於軟銀早於2000年已投資阿里巴巴，持股20年期間，阿里發展成為全球科技巨頭之一。根據阿里巴巴香港上市招股書，軟銀共持有約53.9億股阿里股份，持股比例約25.2%，為阿里巴巴最大股東。以阿里巴巴最新收市價191.7元計算，該批股份價值10332萬億元，為軟銀最具價值資產之一，甚至高於軟銀本身市值。

如今軟銀深陷虧損、股價低迷、屢受批評，令市場推斷孫正義或將沽售部分阿里巴巴股票，以解決燃眉之急。

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責任編輯：陳健婷