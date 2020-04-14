【在家避疫】Just Dance 2020供免費訂閱1個月　 任玩逾500首歌

▲ 《Just Dance 2020》的付費訂閱服務「Just Dance Unlimited」將開放30天免費體驗。

近日大部分人都留家避疫，不少娛樂供應商均開放限時免費服務，讓市民能「解悶」。Ubisoft就將旗下節拍遊戲《Just Dance舞力全開2020》的訂閱服務，免費開放一個月予所有玩家。

由即日起，不論在Switch、Xbox One，還是PlayStation 4擁有《Just Dance舞力全開2020》的玩家，將可獲得其付費訂閱服務「Just Dance Unlimited」30天免費體驗，比普通版無限暢玩額外500首樂曲。至於原本已經是付費玩家，則會自動將服務延長一個月。

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用手機都可以免費試玩

同時，該公司亦推出免費試玩版，即使玩家沒擁有《Just Dance舞力全開2020》遊戲，每天亦可試玩一首歌曲。除了在PS4、Switch或Xbox可下載遊戲試玩版之外，亦可以去App Store或Google Play下載《Just Dance Now》應用程式，將手機當成controller配合螢幕就能試玩。

另一方面，原價23元的平板電腦派對遊戲《King of Opera》亦推出限免，至今天完結。該遊戲適合1至4個人玩，有興趣的人士要趕快在限免前下載。

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責任編輯：蘇穎琪