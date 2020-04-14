【疫市營商】獲業主以1元出租鋪位　「香港抗疫站」1元賣抗疫物資

▲ 早前有業主在「疫市」之中以1元出租太子鋪位，最終由「香港抗疫站」承租，並在上周一正式試業。（李根興創業之友Facebook專頁圖片）

早前有業主在「疫市」之中以1元出租太子鋪位，最終由「香港抗疫站」承租，並在上周一正式試業。該店為港人搜羅多元化的抗疫及家居用品，提供8大服務範圍，包括以1元義賣抗疫物資等。

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據「香港抗疫站」的Facebook專頁介紹，該店由荷花國際慈善基金會及家居維修義工協會共同成立。其8大服務範圍如下：

1. 1蚊義賣抗疫物資

2. 優惠價義賣口罩、酒精、搓手液、護目鏡、溫度計等抗疫用品及小型家電

3. 義賣本地農場農作物

4. 義賣童裝及玩具給基層兒童

5. 收集8、9成新的二手用品，義賣給基層家庭

6. 安排合資格人員進行家居維修及檢驗喉管

7. 清潔公共車輛並進行消毒

8. 支援各大社福機構

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「香港抗疫站」最近聯同亨達膠袋製品義賣口罩收納袋，每個6元（原價：10元）；又聯同Sun Life以18元出售護面罩，並於優惠時段以1元發售，每天限量10個。除了抗疫物資，「香港抗疫站」亦與「潮流車Trend Car Pop」推出以1元為的士、小巴及殘疾人士車輛消毒車廂。

「香港抗疫站」暫定每天早上8時至10時為特別優惠時段，會以派籌形式進行$1義賣指定抗疫用品，其餘時段則會不定時以優惠價錢發售產品，有興趣的顧客需留意「香港抗疫站」的Facebook專頁公布。

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責任編輯：葉泳珊

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