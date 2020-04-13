【美股開市】道指跌逾300點 油價升幅收窄至3%

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間22:00）
石油輸出國組織及盟友（OPEC+）達成每日約1,000萬桶的減產協議，但減幅較市場預期的1,200萬至1,500萬要少，油價升幅由早段的9%，顯著收窄至3%。美國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，美企本周展開的業績公布期，料將談及疫情對未來數季的影響，美股於復活節假期後復市偏軟，道指周一早段跌逾100點。
經過連續幾日的會議後，OPEC+周末同意在5月和6月開始減產，幅度為每日970萬桶，相當於全球產量的10%。今年7月至12月減產幅度將調低至每日800萬桶，2021年1月至2022年4月進一步調低至每日600萬桶。
惟美國總統特朗普（Donald Trump）周一於Twitter表示，OPEC+的減產幅度為每日2,000萬桶，而非傳媒所指的1,000萬桶。
油組、俄羅斯、沙特阿拉伯等油市主要持份者，至今未就特朗普的言論作出回應。
美股業績期本周開鑼，由銀行股及醫療保健股打頭陣，包括摩根大通（美︰JPM）、富國銀行（美：WFC）、聯合醫療（UnitedHealth，美：UNH）等，兩類股份於疫情下的業績尤其受到關注，勢成左右今周市況的重要事件。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-366點
|23352點
|美國標指
|-20點
|2769點
|美國納指
|-70點
|8083點
|美匯指數
|+0.1%
|99.57
|歐元
|-0.3%
|1.0907美元
|日圓
|+0.6%
|107.87兌1美元
|美國2年債息
|+1點子
|0.2312厘
|美國10年債息
|+2點子
|0.7379厘
|紐約期油
|+2.9%
|23.42美元
|倫敦布蘭特期油
|+0.3%
|31.57美元
|現貨金
|-0.4%
|1690.54美元
|＊截至本港晚上9時50分