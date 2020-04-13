【美股開市】道指跌逾300點 油價升幅收窄至3%

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）達成每日約1,000萬桶的減產協議，但減幅較市場預期的1,200萬至1,500萬要少，油價升幅由早段的9%，顯著收窄至3%。美國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，美企本周展開的業績公布期，料將談及疫情對未來數季的影響，美股於復活節假期後復市偏軟，道指周一早段跌逾100點。

經過連續幾日的會議後，OPEC+周末同意在5月和6月開始減產，幅度為每日970萬桶，相當於全球產量的10%。今年7月至12月減產幅度將調低至每日800萬桶，2021年1月至2022年4月進一步調低至每日600萬桶。

惟美國總統特朗普（Donald Trump）周一於Twitter表示，OPEC+的減產幅度為每日2,000萬桶，而非傳媒所指的1,000萬桶。

油組、俄羅斯、沙特阿拉伯等油市主要持份者，至今未就特朗普的言論作出回應。

美股業績期本周開鑼，由銀行股及醫療保健股打頭陣，包括摩根大通（美︰JPM）、富國銀行（美：WFC）、聯合醫療（UnitedHealth，美：UNH）等，兩類股份於疫情下的業績尤其受到關注，勢成左右今周市況的重要事件。