  • 20°C
香港時間 : 2020413日 (一) 23:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股早市】道指跌逾500點 G7財長、央行行長周二開會

環球經濟金融 23:10 2020/04/13

分享：

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）達成每日約1,000萬桶的減產協議，但減幅較市場預期的1,200萬至1,500萬要少，油價升幅由早段的9%，顯著收窄至3%。美國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，美企本周展開的業績公布期，料將談及疫情對未來數季的影響，美股於復活節假期後復市偏軟，道指周一早段跌幅擴大至逾500點。

7大工業國組織（G7）財長及央行行長，周二將會舉行視像會議，討論新冠肺炎的最新應對措施。

G7成員包括美國、日本、德國、法國、意大利、英國及加拿大，歐盟亦獲邀請加入，2018年經濟產值佔全球46%。

道指成份股中，全球最大重型機器生產商卡特披勒（Caterpillar，美：CAT）急跌8%。

美銀證券將卡特披勒的投資評級，由「中性」下調至「跑輸大市」，指該公司業務深受經濟衰退影響，因能源業及採礦業需要大幅削減資本開支，難再像過往能夠率先受惠於經濟復甦。

經過連續幾日的會議後，OPEC+周末同意在5月和6月開始減產，幅度為每日970萬桶，相當於全球產量的10%。今年7月至12月減產幅度將調低至每日800萬桶，2021年1月至2022年4月進一步調低至每日600萬桶。

惟美國總統特朗普（Donald Trump）周一於Twitter表示，OPEC+的減產幅度為每日2,000萬桶，而非傳媒所指的1,000萬桶。

油組、俄羅斯、沙特阿拉伯等油市主要持份者，至今未就特朗普的言論作出回應。

美股業績期本周開鑼，由銀行股及醫療保健股打頭陣，包括摩根大通（美︰JPM）、富國銀行（美：WFC）、聯合醫療（UnitedHealth，美：UNH）等，兩類股份於疫情下的業績尤其受到關注，勢成左右今周市況的重要事件。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -519點 23200點
美國標指 -57點 2732點
美國納指 -79點 8074點
     
美匯指數 +0.1% 99.57
歐元 -0.3% 1.0907美元
日圓 +0.6% 107.87兌1美元
     
美國2年債息 +1點子 0.2312厘
美國10年債息 +2點子 0.7379厘
     
紐約期油 +2.9% 23.42美元
倫敦布蘭特期油 +0.3% 31.57美元
現貨金 -0.4% 1690.54美元
     
＊截至本港晚上10時50分    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間23:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低
【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間23:00）
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【歐洲疫情分佈圖】英國逾1萬死 屍袋庫存或告急
【歐洲疫情分佈圖】英國逾1萬死 屍袋庫存或告急
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死
【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死