【新股IPO】新股女王專訪：疫情後料新股市場V型彈 A.I股成焦點

▲ 有「新股女王」之稱的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹認為，疫情過後，新股市場傾向「V型反彈」，雖然疫情較2003年沙士影響較大，但認為目前有上市需求的企業群較2003年高，她相信「The better days will come」。

受新冠肺炎疫情影響，首季新股市場轉趨淡靜，卓佳香港董事總經理鍾絳虹接受本報訪問時透露，有公司原定計劃復活節後推進上市計劃，惟疫情阻礙投資者路演而延遲計劃。不過，她相信疫情過後，新股市場會傾向V形反彈，又認為赴美上市的中概股涉嫌財務造假事件，香港新股市場反而得益。

鍾絳虹認為，在疫情下散戶投資新股的選擇較為有限，且現時上市的公司集資規模較小。她解釋，疫情期間，中型或大型的公司未能如常舉行投資者路演，公司的管理層亦未能與大型機構投資者商議。據港交所 （00388） 數據顯示，今年首季上市數目錄39宗，按年跌9.3%；首季集資額按年跌33.5%至140.9億元。

對比2003年沙士，她認為目前企業上市需求大於03年，若疫情過後，預期新股市場會傾向「V形反彈」。她舉例指，很多內地互聯網公司特別是成長型的企業，正急需資金，加上內地借貸並非容易，故不少企業以上市形式來籌集資金。

至於中概股涉嫌財務造假，她認為有可能造就準備赴美上市的中概股，轉向香港上市。中美貿易戰再加上中概股爆出醜聞後，短期內美國的資本市場，對中概股的信心及估值更為審慎，故有部分計劃赴美上市的公司，會採取「避風頭」的心態轉向香港上市。

阿里巴巴 （09988） 去年回港第二上市，帶動香港蟬聯全球集資總額最高的交易所，不過鍾絳虹預期，有不少大型H股正部署回歸A股，料今年內地新股上市集資額排名全球第一，香港三度蟬聯的機會則較微，惟仍能維持三甲位置。

疫情影響下，新股市場未見濃厚的投資氣氛。她認為，市場氣氛很重要，除了現時物管股、生物科技股受投資者歡迎外，她預計A.I（人工智能）股將會成為新的焦點，帶動新股市場氣氛，主要因A.I股在市場上甚為罕見，加上集資規模頗大，而有話題性。

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責任編輯：謝卓榮