美企拒向黑客付款　Tesla機密文件遭洩露

▲ 外媒The Register報道，由於沒有應黑客要求支付勒索款項，惡意勒索軟件DoppelPaymer於網上公開了SpaceX、Tesla、波音等公司的敏感內容。

網絡攻擊叫人防不勝防，最近爆出SpaceX、特斯拉（Tesla）、波音等公司的機密文件同遭洩露。外媒The Register報道，由於沒有應黑客要求支付勒索款項，惡意勒索軟件DoppelPaymer於網上公開了上述公司的敏感內容。

據悉，美國零組件製造商Visser Precision與Tesla、SpaceX之間的保密協議被公開。機密文件當中，亦包括Lockheed-Martin設計的軍事裝備細節，包括反迫擊砲防禦系統中的天線規格、帳單及付款表格、供應商資料、數據分析報告以及法律文書等。

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今年3月，DoppelPayme入侵Visser Precision電腦，並對其文件進行加密，要求該公司3月結束前支付贖金，否則會將機密文件內容公開。Visser客戶涵蓋汽車、航空等行業，與SpaceX、Tesla、波音、Blue Origin、Lockheed Martin等大型企業有合作關係，質疑被竊取的機密文件與上述公司有關。

對於文件遭竊取一事，Lockheed Martin表示知情，並稱將繼續在網絡安全方面進行重大投資，使用行業領先的資訊安全實踐來保護敏感資訊，包括在適當的時間向供應商提供指導，幫助其改善網絡安全狀況。

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Visser Precision發言人則稱，公司會繼續調查事件，強調目前各項業務運作正常。Telsa、SpaceX 和波音公司均未作出回應。不過，所謂盗亦有道，DoppelPaymer曾承諾在新冠疫情期間，不對醫療機構進行攻擊。

責任編輯：姚慧儀