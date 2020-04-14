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毋須「loop loop loop大法」都可以學理財？

分析 08:00 2020/04/14

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近期金融市場對新理財方式「loop loop loop大法」相當關注，而樓市方面，卻有父母出錢出力，讓剛成年的女兒學習理財，亦引起另一番熱話！

  • 家人出錢買二手樓贈女兒出租「學理財」
  • 租金指數回落，租金回報亦回落
  • 疫市下揀租客、留租客具考驗

事緣，居住東涌映灣園的一對父母，趁樓價回落，日前出資600萬元幫18歲在學女兒置業，供樓由父母一手包辦，打算先將單位出租，先讓女兒學收租理財。據代理透露，同類單位市值租金約1.5萬，估計租金回報達3厘。

參考中原研究部最新數字，上月二手私樓平均呎租33.9元，按月跌2.3%，租金連跌8個月，累跌10.6%；不過政府差估署租金指數2月份為186.1點，較1月份數字186點輕微回升，但近半年累跌5.7%。觀乎近月租賃成交持續，租金回報表現亦不理想。

家長客600萬購映灣園　讓18歲女兒收租學理財

事實上，出租單位表面上很簡單，惟疫市下出租亦是一門學問。首先，近期租金反覆不定，個別屋苑租金硬淨，個別屋苑租金回落，作為業主放租叫價亦相當考功夫；其次，租金以外，亦要考慮單位提供多少基本物品，如上網、家電、家具等，有關安排亦會影響租金平貴；更重要的是，如何揀選租客亦需要一定知識，不少投資者會出租單位時會考慮租客職業，擔心租客收入不穩定，而出現欠租情況。

受疫情嚴重打擊經濟，不少零售店食肆結業，公司裁員，現時出租單位，租客能否準時交租亦相當重要！雖然，出租單位「學理財」未必如炒賣股票般上落很大，惟出租回報未必高，至少仍屬於一種穩定的持續回報，惟仍考驗業主如何找到好租客、如何留住好租客。

話雖如此，若換轉角度睇：其實是次映灣園成交，可視為父母「借人頭」買樓，以節省樓市辣稅，料原先最少涉90萬稅款，現時以女兒首置名義入市，僅付18萬元，慳稅72萬，這算是另一種香港樓市近年常見「理財之道」！

記者：梁子謙

二手市場 物業出租 差餉物業估價署 樓價 東涌 映灣園

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