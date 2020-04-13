【全球大流行】亞馬遜網購訂單急增6成　優先處理舊客戶訂單

受新冠肺炎疫情影響，美國民生必需品網購量激增。路透社報道，亞馬遜將會把需購買食品雜貨、且要送貨的新顧客列候補名單中，優先處理既有客戶的訂單；同時集中資源擴大每日處理訂單的能力。

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報道指出，最近許多美國民眾欲透過電商平台購買食品雜貨，結果發現未能提供適用的送貨時間，因而無法下訂單。亞馬遜表示，亞馬遜表示，在疫情爆發期間，其線上雜貨訂購量已增加了60％以上，故不得不從周一起將所有新線上雜貨客戶列候補名單上。

亞馬遜表示，正在招聘更多工人以應對訂單，亦提供了更高的薪水，以鼓勵其倉庫工人從事雜貨送貨服務。同時，公司計劃推出一項新的「在線排隊」功能，幫助客戶在線上購買時，以先到先得的方式分配送貨配額。

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目前，亞馬遜在美國經營487家全食超市；近幾星期以來，亦將其取貨點從80個增加到150多個。亞馬遜雜貨配送副總裁Stephenie Landry亦在Twitter指出，由於疫情致社交距離限制，預計將繼續對送貨服務構成挑戰，她鼓勵消費者在安全的情況下親身到門市購物。

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責任編輯：蘇穎琪

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