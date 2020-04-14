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【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清

科技 00:01 2020/04/14

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本地科技初創「智研醫學」（Avant Science ）今（14日）宣布，已於今年2月開始在本港設生產線製造口罩，並於本月中下旬開始以現貨形式，在網上開售。（曾耀輝攝）

近日陸續有港人設廠生產自家製口罩予市民解燃眉之急，標榜香港製造的本地科技初創「智研醫學」（Avant Science ）今（14日）宣布，已於今年2月開始在本港設生產線製造口罩，預計本月中下旬以現貨形式，在網上開售。

該公司創辦人是來自生物科技、微生物學領域的本地90後郭政熹，他表示，首輪口罩發售設有1萬個名額，每人限購兩盒。其口罩銷售詳情如下：

營運團體：Avant Science Company 智研醫學

廠房地點：葵涌

其創辦人指，口罩原材料早前已送到台灣紡織綜合研究所進行ASTM 測試，達ASTM標準第一級（Level 1）。（曾耀輝攝）

口罩原材料亦通過香港標準及檢定中心（STC）檢測，證明符合生產衛生標準。（曾耀輝攝）

口罩規格：

  • 達到ASTM Level 1標準
  • 細菌過濾效率 ( BFE ) 達99.6%
  • 微粒過濾效率 ( PFE ) 達95.5%
  • 通過空氣交換壓力差測試、抗合成血液穿透法測試、防火性測試

預計生產口罩數目：每日製造6至8萬個

預計首批口罩推出日期：4月中下旬

預計口罩售價：125元/50個（2.5元/個）

智研醫學創辦人郭政熹表示，該公司目前於本港設有一條口罩生產線，每日製造6至8萬個口罩。並預計月底再增設一條生產線，每日可製造達12至16萬個口罩。（曾耀輝攝）

該初創將於Facebook更新購買詳情，預計本月中下旬開始進行按此瀏覽智研醫學Facebook專頁。付款方式將可選用PayPal、轉數快（FPS）、銀行過數；運送選擇等詳情則有待官方公布。

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郭又指，其網頁排隊系統將採用來自丹麥哥本哈根初創開發的Queue-it系統，將同時允許高達5萬用戶輪候進入網站瀏覽及購買。並再視乎需求調整方案。

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此外，他指首輪口罩開售予公眾解將燃眉之急後，計劃下一階段將5至10%產量的口罩捐贈予基層人仕、社福機構如長者院舍等；以及向各大診所、非牟利團體等出售。

記者：張寶燕

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