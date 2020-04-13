復活節長假市民不能外遊 睇樓成抗疫之選

每年的復活節長假是港人外遊的重要黃金檔期，不少業主在此期間選擇外遊，可開放參觀睇樓的單位減少，往年二手市場相對比較靜。惟今年疫情下，港人留港過節，人流「迫爆」郊外景點，原來睇樓也成港人的抗疫之選，剛過去的周末（11至12日）十大屋苑成交急增近1.9倍。

據中原地產數據，十大屋苑於剛過去的周末錄得20宗成交，較前一個周末錄得的7宗成交，按周大幅上升185.7%，創6周新高。而四日假期錄得27宗成交，翻查資料，去年四天復活長假期間十大屋苑僅錄18宗成交，可見今年交投升大升50%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4日復活節長假市民留港防疫，睇樓成假期活動之一，一手新盤未有新焦點，準買家集中於二手屋苑覓盤。肺炎疫情下全球量寬，現金貶值，加上低息環境下供平過租，買家選擇置業保值。市場上平價筍盤已被消化，樓價較早前跌幅放緩，業主議價空間維持3至5%。



一手市場方面交投量較去年復活假期遜色，綜合市場數據，四天長假期暫時錄得逾90宗一手成交，較去年同期約190宗成交明顯減少。當中以新地（00016）旗下的屯門御半山II 交投最旺，期內錄得約14宗成交，屬假期最旺新盤。

此外，信和置業（00083)旗下大埔逸瓏灣8今日連售3伙，其中1座2樓B室，實用面積794平方呎，成交價1,126.2萬元，呎價約14,184元。另一宗成交為2座17樓H室，實用面積700平方呎，成交價993.12萬元，呎價14,187元。該盤4月至今共沽出13伙。開售後累售434個單位，套現逾39億元。至於嘉華國際（00173）旗下大埔白石角嘉熙也錄5宗成交。