亞馬遜停接食品雜貨送貨訂單 應付急增網購需求

▲ 新冠肺炎疫情令網購需求大增，亞馬遜宣布停接要送貨上門的食品雜貨訂單，以加快處理現時積壓的訂單。

新冠肺炎疫情下，全球各國民眾受居家令等措施影響而避免外出，網購需求亦大增。美國最大電商平台亞馬遜（Amazon，美：AMZN）宣布，客戶如在網上下新訂單購買食品雜貨及選擇送貨上門，有關訂單將被暫停接收並列入候補名單，以加快處理現有訂單的效率。

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路透社報道，亞馬遜由周一（13日）起停止接收有關訂單，因此不少消費者於亞馬遜網站選購食品或雜貨時，會發現網站未有提供送貨時間，導致無法下單。

亞馬遜作爲電商龍頭，於2017年以137億美元（約1,068億港元）收購全食超市（Whole Foods），反映亞馬遜一直致力攻佔雜貨市場的野心。全食超市原先僅提供80個雜貨提貨點，現時亦增設至超過150個提貨點，以應付顧客需求。亞馬遜更計劃縮短全食超市部分門市的營業時間，以助員工加快處理網上訂單。

亞馬遜表示，在疫情爆發期間，其網上雜貨訂單容量於疫情期間已增加60％。亞馬遜正招聘更多的工人以擴大產能。亞馬遜亦計劃推出新功能，供客戶於網上虛擬排隊，以先到先得形式分配送貨配額。亞馬遜更會增加薪資，以鼓勵倉庫職員從事送貨服務。

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