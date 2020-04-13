回應高額佣金指控 美團：去年末季每張訂單利潤僅2毛錢

▲ 美團回應廣東省餐飲服務行業協會的指控，稱去年第四季外賣平均每單利潤不到2毛錢人民幣

近日身陷佣金風波的美團 （03690） 發公開信，回應日前廣東省餐飲服務行業協會的指控。美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中亦表示，美團外賣自誕生以來持續虧損5年，即便是在剛達收支平衡的去年，第四季外賣平均每單利潤也不到2毛錢（人民幣，下同），佔收入的2%。

美團外賣公開信指出，去年美團外賣八成以上商戶佣金介乎10%至20%，真實的數字遠低於各種傳言和想像，而這些收入的絕大部分需要投放於幫助商戶提供專業配送、獲取訂單和數碼化建設。

另外，疫情期間，美團外賣啟動了「春風行動」，每月推出5億元客流推廣資源、4億元商戶補貼；針對受疫情影響較大的優質商戶，按不低於3%至5%的比例回贈外賣佣金，覆蓋全國商戶數量超過60萬家，而公司亦在2月至3月全面免除武漢商家佣金直至封城結束。

相比疫情爆發前，7成商戶外賣訂單量已恢復60%以上，甚至有3成商戶訂單超過疫情前。以廣東為例，目前佣金回贈和活動補貼累計金額已超過1億元，經平台幫扶及商戶自救，廣深兩地餐飲外賣商家訂單恢復近90%，超過5成商家訂單多過疫情前。

美團表示，計劃今年在全國展開商家懇談會，與商家更深入地交流、溝通，共同商議和落實更加切實有效的餐飲復甦之計，更加針對性地推出紓困措施。今年的首要任務，是要通過平台幫助300萬餐飲商戶通過外賣生存下來，並活得更好。

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編輯：謝智聰