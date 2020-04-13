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Instagram陸續開放網頁版訊息收發功能

科技 19:15 2020/04/13

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Instagram（IG）雖然有提供即時通訊功能，但一直無法用電腦來收發訊息，最近，IG終於開始陸續開放網頁版訊息收發功能。

在網絡普及、社交平台泛濫的年代， 各式各樣的網絡通訊工具應運而生。Instagram（IG）一直備受廣大年輕用戶喜愛，雖然也有提供即時通訊功能，一直都只可以在手機App上進行，無法用電腦來收發訊息，為不少用戶帶來不便。不過，最近IG終於開始陸續開放網頁版訊息收發功能。

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Instagram早於今年年初就已經向部分用家開放網頁版訊息功能，並陸續加入更多訊息功能，例如Emoji鍵盤及可以直接看到對話中的圖片等等。而日前Instagram就在官方Twitter上公佈這個功能將會陸續開放予所有用家，相信很快就可以全面使用網頁版Instagram來收發訊息。此外，網頁版通訊功能的使用方式與行動版相同，用戶可以透過個人資料頁面或通訊頁面私訊（Direct Message）某人或創建群組，也可以共享照片、查看未讀訊息等。

對於IG而言，是次加入網頁版訊息收發功能，是一項很大的進步。而其母公司 Facebook 亦計劃未來可以整合Facebook、WhatsApp和Instagram三方的即時通訊功能，不過相信仍需要等待一段時間。

責任編輯：施雯雯

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