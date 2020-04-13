Switch能否用酒精消毒？任天堂：會褪色變形勿噴酒精

▲ 任天堂於官方Twitter「任天堂サポート」發文回應，不建議用酒精消毒Switch主機以及Joy-Con遊戲手掣。

新冠肺炎疫情持續，不少人宅在家打機解悶，讓遊戲、遊戲主機、串流影音等服務需求激增，任天堂Nintendo Switch遊戲《集合啦！動物森友會》更成為全城熱話。疫情下衛生意識提高，最近有網民關注，熱賣的任天堂遊戲主機Switch，到底能否用酒精消毒？任天堂日前（10日）警告，用家切勿噴酒精！

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任天堂於官方Twitter「任天堂サポート」發文稱，收到很多網民詢問，到底能不能用酒精消毒Switch主機以及Joy-Con遊戲手掣。該公司回應是不建議，因酒精很可能會使塑膠部分褪色甚至變形，即使用上非酒精類消毒產品，也可能造成損害。

據任天堂的安全使用建議，如果用家需要清潔設備，可利用乾燥柔軟的布擦拭，但任何含酒精的紙巾都不建議使用，避免對設備帶來損傷。

針對電子產品的消毒，早前蘋果亦特意發聲明，提醒iPhone、iPad用家小心留意，千萬不可使用漂白水，但可用70％異丙醇消毒酒精抹布或一般家用消毒濕巾，輕輕擦拭手機或電腦屏幕、鍵盤或其他外部表面。

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責任編輯：姚慧儀

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