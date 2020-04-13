【歐洲疫情】歐盟籲成員國 慎防外國資本趁股災大舉收購

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【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
新型冠狀病毒疫情肆虐，觸發環球股市大冧，不少重要大企業股價隨大市急跌，歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）指出，企業面對外國資本大舉收購防禦力變弱，認為歐盟各國有必須採取行動預防。
路透社報道，韋斯塔格受訪時指，如有需要，要防止企業被中資收購，成員國政府出手，進入市場，購買公司股票並無問題。
韋斯塔格表示，以目前的情況，企業對外國資本大舉收購，十分脆弱，直指有關問題非常重要（very important），風險真實存在，並透露歐盟正努力就此採取行動。
股災令企業市值變得低殘，不少外國資本部署買入歐洲股票，如沙特主權基金近期便大舉投資歐洲石油公司股票，中國及亞洲疫情相關較輕，企業管理層亦蠢蠢欲動。
《華爾街日報》報道，歐洲多個製造業組織月初已聯合去信歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），直言歐洲工業需要堅定的保護，預防策略性替換及大舉收購。
記者：林建忠
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