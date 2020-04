【美國疫情】5月可解除封鎖？華府官員也質疑

美國疫情嚴峻,因新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)死亡人數成全球最多。美國總統特朗普(Donald Trump)希望5月重啟美國經濟活動,但就連特朗普政府官員,都不太看好此提議。

美國食品藥物管理局(FDA)局長哈恩(Stephen Hahn)形容:

這是一個目標,而且,顯然我們對該目標充滿希望,但我認為現在說看到曙光仍為時過早。

(It is a target, and, obviously, we’re hopeful about that target, but I think it’s just too early to be able to tell that we see light at the end of the tunnel.)

另外,美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)周日接受有線新聞網絡(CNN)節目訪問時亦指,隨著疫情愈來愈似達到頂峰,預計下月可逐步重啟經濟,惟強調不能全國同時解封。

福西又指,前提是美國當局能否展開迅速且廣泛的檢測工作,以及能否迅速鎖定並隔離患者。他指,當嚴重患者減少,可逐步重啟經濟。不過,福西警告,疫情可能會今年稍後再反彈。

