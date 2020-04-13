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【美國疫情】5月可解除封鎖？華府官員也質疑

環球社會熱點 18:02 2020/04/13

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美國疫情嚴峻，因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數成全球最多。美國總統特朗普（Donald Trump）希望5月重啟美國經濟活動，但就連特朗普政府官員，都不太看好此提議。

福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

美媒揭特朗普想群體免疫 遭專家警告作罷

美國食品藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）形容：

這是一個目標，而且，顯然我們對該目標充滿希望，但我認為現在說看到曙光仍為時過早。

（It is a target, and, obviously, we’re hopeful about that target, but I think it’s just too early to be able to tell that we see light at the end of the tunnel.）

美國不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

美國死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

另外，美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周日接受有線新聞網絡（CNN）節目訪問時亦指，隨著疫情愈來愈似達到頂峰，預計下月可逐步重啟經濟，惟強調不能全國同時解封。

福西又指，前提是美國當局能否展開迅速且廣泛的檢測工作，以及能否迅速鎖定並隔離患者。他指，當嚴重患者減少，可逐步重啟經濟。不過，福西警告，疫情可能會今年稍後再反彈。

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