【美國疫情】哮喘藥鎮靜劑也短缺 太依賴國外供應

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，超過55萬人確診，更成為全球死亡人數最高的國家，呼吸機等醫療設備早已出現短缺。但美國的患者數字不斷增加，加上美國依賴中國、印度等國家生産的藥物，導致哮喘藥、抗生素、鎮靜劑等藥物亦已陷入短缺。

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紐約州為美國疫情重災區，該州大量重症患者要使用呼吸機，他們對芬太尼等鎮靜劑的需求急增。美國食品藥物管理局（FDA）上月更將一款名為咪達唑侖（Midazolam）的鎮靜劑，列入官方藥物短缺清單。

紐約醫療系統Northwell Health副總裁斯泰法（Onisis Stefas）指，醫院需要使用每瓶50毫升的芬太尼（Fentanyl）來治療用上呼吸機的患者，但目前供應商的50毫升裝芬太尼庫存已清空，只剩下每瓶2毫升的芬太尼，根本不足以治療患者。

斯泰法表示：

人人都在研究增加呼吸機，但卻忽略使用呼吸機患者對鎮靜劑、麻醉劑的需求。

更有醫院已開始用沙丁胺醇（Salbutamol）來治療新冠肺炎患者，導致這種本來用於治療哮喘的藥物，亦開始於醫院和藥房出現短缺。

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有醫學專家指，上述藥物出現短缺，反映美國嚴重依賴中國、印度和歐洲生產的藥物原料和藥物成品。再加上FDA對全球供應鏈的監測能力有限，導致公共衛生系統於面臨危機時表現脆弱。

專家更警告如供應情況惡化，尤其是在紐約等疫情重災區，鎮靜劑和麻醉劑等藥物出現短缺的後果，將與呼吸機短缺同樣嚴重。

美國緝毒局（DEA）早前宣布，將廣泛提高使用呼吸機患者所需的部分關鍵鎮靜藥物的生產配額，包括芬太尼和咪達唑侖。藥廠葛蘭素史克（GSK）亦表示，已安排其位於法國和美國北卡羅來納州工廠作無間斷生産，更租飛機來運送應急物資。

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▲ 美國的新冠肺炎患者數字不斷增加，加上美國依賴中國等國家生産藥物，導致哮喘藥、抗生素、鎮靜劑等藥物亦已陷入短缺。