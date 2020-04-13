【新冠肺炎】全球電腦出貨量跌幅4年新高　蘋果打擊最大

▲ 有分析指，2020年首季電腦出貨量將下跌8%，第2季情況更嚴峻。

新冠肺炎疫情持續，全球數以千萬計的人在家工作及上課，刺激市場購買電腦的需求。惟面對中國工廠停工、CPU缺貨等問題，需求只屬杯水車薪，有分析指，2020年首季電腦出貨量將下跌8%，第2季情況更嚴峻。

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市場分析公司Canalys發表預測報告，指出個人電腦市場於今年第一季的出貨量，將按年下跌8%，屬過去4年來電腦出貨量的最大跌幅，僅次於2016年錄得的12%跌幅。原因之一是，內地的生產線自農曆年假開始，一直受疫情影響而停工，加上Intel的10nm晶片生產亦不順利，整個行業在短期內更沒有復甦的跡象。

報告續稱，以5大市場佔有率比例最高的品牌計算，影響最深的是蘋果，按年出貨量插水式劇減21%；HP和Acer跌幅亦超過1成，分別是13.8%和12.6%。不過，Dell卻逆流站穩，按年錄得1.1%增長；Lenovo則跌4.4%。

Canalys預料，雖然中國工廠陸續復工，能穩定供應，但第一季電腦出貨量的熱度將減退，因疫情引起的全球大蕭條已出現，未來不少企業將面臨破產、失業率增加，個人及企業支出未必再花費在電子產品上。

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責任編輯：姚慧儀

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