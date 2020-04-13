【轉數快】轉數快上月增27萬個帳戶登記 疫情帶旺電子支付

▲ 截至3月底，轉數快錄得467萬個帳戶登記，按月新增約27萬個賬戶登記。

轉數快（FPS）於3月份按月新增約27萬個帳戶登記，處理的交易量更月增約800萬宗，涉資大概驟增990億元 。業界預期，主因是新冠肺炎疫情持續，除了令宅經濟盛行外，亦有不少市民嫌銀紙易藏污垢，寧可轉用快夾妥的電子錢包，轉數快於是網羅不少老中青族。

誠然疫情持續逾3個多月，令普羅大眾的工作及生活模式驟變，如妨礙馬會投注站及傳統銀行的運作，不少長者被逼利用數碼渠道過數轉帳，例如利用快速支付系統投注等，市場料間接帶旺網上交易。

最近更有財務公司大肆推廣借貸，標榜貸款人毋須現身，合資格獲批信貸者，以轉數快取得應急錢，凸顯數碼支付方式愈趨普及。

金管局回應本報查詢指，轉數快由系統推出至今年3月底，已錄得467萬個帳戶登記；如以2月份的440萬個登記比較，增加27萬個或6%，以750萬人口來說滲透率相當高。

3月累計處理6500萬宗實時交易

而截至3月份的交易量及金額亦持續上升，共處理了6,500萬宗實時交易，涉及總額約9,970億港元，以及204億元人民幣。對比2月份錄得5,700萬宗交易，亦驟增約800萬宗或14%，交易額也較2月份的8,980億元，按月增加約11%或990億元。

問及市民利用銀行快速支付系統的轉數快驟增，是否因馬會投注站只局部開放等，不少年長馬迷也利用「轉數快」投注過數等，金管局發言人回應指，電子支付在香港日趨普及， 轉數快自2018年9月推出至今得到廣泛的應用，不論登記數目、交易量及交易金額均有穩定的增長。

而轉數快的交易量持續錄得增長，當中涉及多種因素，例如政府由去年11月起接受市民以轉數快繳付帳單，市民只需要掃描帳單上的二維碼便可繳交水費、差餉及地租和交稅。另外，陸續有更多商戶、包括大型商戶接納電子錢包及採用轉數快收款。而電子錢包的使用愈來愈普及，亦促使經轉數快增值電子錢包的交易增加。除此之外，轉數快的登記數目持續增長，反映使用人數亦同步上升並帶動交易量增加。

發言人補充，雖然在現行環境下，亦有可能令市民較多使用電子支付，惟有關因素難以量化。

至於今年3月平均每天處理26.7萬宗交易，相當於日均交易額32億港元及4,000萬元人民幣。相比系統推出首月的平均每日交易量為5.1萬宗，相當於10億港元及2,500萬元人民幣，顯著增長。

發言人又說，帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號，例如手機號碼及電郵地址，並綁定多於一個戶口 。

展望前景，未來金管局會進一步推動香港的電子支付，其中會更積極推動零售商戶及商業支付採用轉數快。與此同時，亦會繼續與不同的政府部門及公共機構合作，協助它們利用轉數快收款或付款。數個政府部門包括運輸署、入境事務處及康樂及文化事務署，亦正研究以先導方式，在繳費櫃枱接受轉數快付款。

限聚令下 2成銀行分行休業

此外，金管局會繼續與業界探討其他應用場景、包括跨境使用，除需考慮市場需要外，還要顧及即時支付在跨境使用的場景下，如何符合資金流動的相關政策，以及反洗錢規定。

問及新一波疫情及限聚令對銀行分行的影響，金管局發言人指，根據銀行提供的資料，現時約有八成銀行分行繼續提供服務。銀行會因應疫情的最新發展，顧及員工和客戶的安全，以及客戶對分行服務的需求，不時調整分行運作安排。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪